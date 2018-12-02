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Докса Катокопия
1:1
Первый тайм: 45+'
Пафос
0'
21' Желтая карточка
Митря Богдан
25' Желтая карточка
Холт Кевин
1:0
26' Пенальти
Садик Берат
1:1
29' Гол
Расич Федерико
45'+1
Первый тайм
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Расич Федерико бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Садик Берат из команды Докса Катокопия забивает с точки!
Желтая карточка
25'
Холт Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Митря Богдан получил желтую карточку от судьи
12'
Докса Катокопия делает замену. Больевич Владимир уходит с поля, а Тинчу Разван выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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