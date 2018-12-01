  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кипр
  5. Первый дивизион
Winline
Алки Ороклинис
1:0
Первый тайм: 33'
Неа Саламина
0'
1:0
14' Гол
Шполярич Матья
21' Желтая карточка
Rafael Acosta I
21' Желтая карточка
Federico Dominguez
33'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
Желтая карточка
21'
Федерико Домингес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Рафел Эдуардо Акоста Каммарота получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Шполярич Матья бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация