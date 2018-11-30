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Динамо Киев
 
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Черноморец Од
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Черноморец Од

До начала игры, которая состоится 03.12.2018, осталось 2 дня 18 часов.

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