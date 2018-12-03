Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
0:1
Конец матча
0:1
4' ГолКовалец Кирилл
13' Желтая карточкаСакив Тарас
17' Желтая карточкаМикицей Станислав
19' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
50' Желтая карточкаСапай Вадим
56' Желтая карточкаБанада Евгений
72' Желтая карточкаКовалец Кирилл
75' Желтая карточкаПердута Игорь
79' Желтая карточкаСкляр Александр
80' Желтая карточкаКулач Владислав
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Александрия делает замену. Ковалец Кирилл уходит с поля, а Довгий Алексей выходит на его замену.
81'
Ворскла делает замену. Габелок Артём уходит с поля, а Карека выходит на его замену.
80'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
79'
Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
75'
Пердута Игорь получил желтую карточку от судьи
75'
Ворскла делает замену. Коломоец Юрий уходит с поля, а Ребенок Павел выходит на его замену.
73'
Александрия делает замену. Гречишкин Дмитрий уходит с поля, а Задерака Максим выходит на его замену.
72'
Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
67'
Александрия делает замену. Шастал Дмитрий уходит с поля, а Протасов Евгений выходит на его замену.
59'
Ворскла делает замену. Сапай Вадим уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
56'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
50'
Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
17'
Микицей Станислав получил желтую карточку от судьи
13'
Сакив Тарас получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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