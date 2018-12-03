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Стадион:
Ворскла
0:1
Конец матча
Александрия
0'
0:1
4' Гол
Ковалец Кирилл
13' Желтая карточка
Сакив Тарас
17' Желтая карточка
Микицей Станислав
19' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
50' Желтая карточка
Сапай Вадим
56' Желтая карточка
Банада Евгений
72' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
75' Желтая карточка
Пердута Игорь
79' Желтая карточка
Скляр Александр
80' Желтая карточка
Кулач Владислав
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Александрия делает замену. Ковалец Кирилл уходит с поля, а Довгий Алексей выходит на его замену.
81'
Ворскла делает замену. Габелок Артём уходит с поля, а Карека выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Пердута Игорь получил желтую карточку от судьи
75'
Ворскла делает замену. Коломоец Юрий уходит с поля, а Ребенок Павел выходит на его замену.
73'
Александрия делает замену. Гречишкин Дмитрий уходит с поля, а Задерака Максим выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
67'
Александрия делает замену. Шастал Дмитрий уходит с поля, а Протасов Евгений выходит на его замену.
59'
Ворскла делает замену. Сапай Вадим уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Микицей Станислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Сакив Тарас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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