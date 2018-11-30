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PariMatch
Стадион:
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 33'
Арка Гдыня
0' 33'
Первый тайм
17'
Арка Гдыня делает замену. Хельструп Фредерик уходит с поля, а Данх Адам выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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