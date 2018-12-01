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Стадион:
Витесс
0:0
Первый тайм: 28'
Эммен
0'
17' Желтая карточка
Бейл Гленн
28'
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Первый тайм
28'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
28'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Баннинк Александер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
27'
Витесс контролирует мяч.
26'
Баннинк Александер из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
25'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
24'
Удар от ворот произведет Витесс
24'
ШАНС! Янсен Анко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Эммен начинает контратаку
22'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
22'
Беренс Рой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
21'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
20'
Эдегор Мартин нарушает правила. Кавлан Канер пострадал
20'
Хорошую попытку сделал Линссен Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Линссен Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Чакон Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Беренс Рой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Чакон Майкл из команды Эммен играет слишком грубо. Беро Матуш оказался на газоне.
18'
Дарфалу Усама из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
18'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
18'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
17'
Бейл Гленн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Бейл Гленн грубо играет против соперника. Пострадал Эдегор Мартин
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Клок Герсом
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Веендорп Кезиа
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
15'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
15'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Сереро Тюлани нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Отличные скиллы показывает Сереро Тюлани, обводя своих соперников
13'
Удар от ворот произведет Эммен
13'
Шанс! Дарфалу Усама из команды Витесс пробил головой, но мимо
13'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
12'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Эммен
11'
Сереро Тюлани нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
9'
Удар от ворот произведет Эммен
9'
Шанс! Дарфалу Усама из команды Витесс пробил головой, но мимо
9'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
9'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
8'
Эдегор Мартин мяч отрикошетил от ворот
8'
Караваев Вячеслав нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Сикман Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
7'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Схерпен Кьелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Схерпен Кьелл ошибается в защите.
6'
Эдегор Мартин пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
6'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Клок Герсом
5'
Контроль мяча: [team1]: 87%, [team2]: 13%.
5'
Удар от ворот произведет Эммен
5'
Караваев Вячеслав не смог попасть в створ ударом издали
5'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
5'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
4'
Эдегор Мартин нарушает правила. Кавлан Канер пострадал
3'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Линссен Брайан
Угловой
2'
Эдегор Мартин из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
2'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Эммен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Витесс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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