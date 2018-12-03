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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Астра
1:1
Конец матча
Ботошани
0'
50' Желтая карточка
Lorand Levente Fulop
0:1
55' Гол
Andrei Andonie Burca
61' Желтая карточка
Бейян Флориан
71' Желтая карточка
Белу Клаудиу
1:1
74' Гол
Белу Клаудиу
75' Желтая карточка
Буш Лауренциу
79' Желтая карточка
Mike Cestor
84' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
88' Желтая карточка
Мрзляк Филип
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
Удар от ворот произведет Ботошани
94'
Рошу Нелуц нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Отличные скиллы показывает Мойсе Ромарио, обводя своих соперников
93'
Фаббрини Диего пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
92'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
92'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Тактическая замена. Роман Михай V уходит с поля и его заменяет Andrei Chindris
Фол, нарушение
90'
Роман Михай V из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Лазар Давид пострадал.
90'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
90'
Фаббрини Диего из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
90'
Белу Клаудиу ошибается в защите.
89'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
88'
Мрзляк Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
88'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Онгенда Эрвин пострадал.
88'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
88'
Роман Михай V из команды Ботошани играет слишком грубо. Белу Клаудиу оказался на газоне.
87'
Фаббрини Диего из команды Ботошани пасует в штрафную, но Лазар Давид выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Онгенда Эрвин
87'
Астра Плоешти контролирует мяч.
86'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Удар от ворот произведет Ботошани
85'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Sebastian Chitosca
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Георге Валентин из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
84'
Онгенда Эрвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
84'
Судья свистит. Онгенда Эрвин атаковал сзади соперника. Это Георге Валентин заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
Офсайд
82'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти в офсайде
82'
Тактическая замена. Lorand Levente Fulop уходит с поля и его заменяет Marian Tarsa
81'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Бутян Михай уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
80'
Удар от ворот произведет Ботошани
80'
Шанс! Алибек Денис из команды Астра Плоешти пробил головой, но мимо
80'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный кросс...
80'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
80'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
80'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Майк Кестор из команды Астра Плоешти предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
79'
Майк Кестор наказан за толчок Роман Михай V
78'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
77'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
77'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Фаббрини Диего пострадал.
77'
Отличные скиллы показывает Фаббрини Диего, обводя своих соперников
76'
Онгенда Эрвин пробил со штрафного прямо в стенку
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
75'
Буш Лауренциу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Онгенда Эрвин
75'
Мойсе Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
75'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Описание гола
74'
ГОЛ! Легко закончил атаку Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти, забив в пустые ворота!
74'
Буш Лауренциу нанес удар, мяч был парирован, но Eduard Pap не удержал его в руках.
74'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
73'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
72'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
72'
Фаббрини Диего не смог попасть в створ ударом издали
72'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Роман Михай V из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
71'
Белу Клаудиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Белу Клаудиу атаковал сзади соперника. Это Онгенда Эрвин заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
68'
Мойсе Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти в офсайде
67'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
67'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
66'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Офсайд
65'
Фаббрини Диего из команды Ботошани в офсайде
65'
Ботошани контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Ботошани контролирует мяч.
64'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья свистит. Мрзляк Филип атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
61'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
60'
Тактическая замена. Ллуллаку Аздрен уходит с поля и его заменяет Буш Лауренциу
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
59'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
59'
Удар от ворот произведет Ботошани
59'
Майк Кестор из команды Астра Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
58'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
58'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
57'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает неудачный навес.
56'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Мойсе Ромарио
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Онгенда Эрвин сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГОООООЛ - Andrei Burca Ботошани забивает ударом головой
Угловой
55'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой слева.
55'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
54'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти играет слишком грубо. Фаббрини Диего оказался на газоне.
54'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
53'
Фаббрини Диего из команды Ботошани играет слишком грубо. Белу Клаудиу оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
53'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Роман Михай V из команды Ботошани делает передачу одноклубнику.
53'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
52'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
51'
Майк Кестор из команды Астра Плоешти в офсайде
51'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает передачу одноклубнику.
51'
Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Lorand Levente Fulop получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
50'
Enriko Papa задерживает мяч рукой
49'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
49'
Lorand Levente Fulop нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
49'
Бутян Михай наказан за толчок Фаббрини Диего
47'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Майк Кестор
46'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
45'
Бутян Михай наказан за толчок Фаббрини Диего
45'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти играет в стеночку с партнером по команде. Алибек Денис это был.
44'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
44'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
44'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Enriko Papa из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Ciprian Biceanu пострадал.
42'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
42'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
42'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти в офсайде
41'
Ботошани контролирует мяч.
40'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
40'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Бутян Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Голкипер мог бы сыграть и получше
39'
Eduard Pap ошибается в защите.
39'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
38'
Головфка Кэтэлин не смог попасть в створ ударом издали
38'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает пас партнеру.
38'
Патаке Андрей из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
37'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Белу Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Астра Плоешти контролирует мяч.
36'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Enriko Papa из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Рошу Нелуц пострадал.
Фол, нарушение
35'
Белу Клаудиу наказан за толчок Патаке Андрей
35'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
34'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
33'
Фаббрини Диего не смог попасть в створ ударом издали
32'
Удар от ворот произведет Ботошани
32'
Белу Клаудиу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Плохо сыграл Andrei Burca - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
31'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Астра Плоешти начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Майк Кестор наказан за толчок Роман Михай V
Офсайд
28'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти в офсайде
28'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
28'
Патаке Андрей из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Бейян Флориан атаковал сзади соперника. Это Роман Михай V заработал своей команде штрафной
27'
Удар от ворот произведет Ботошани
27'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Астра Плоешти контролирует мяч.
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти подал угловой слева.
24'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
23'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
22'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Andrei Burca пострадал.
22'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Роман Михай V наказан за толчок Алибек Денис
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Удар от ворот произведет Ботошани
20'
Отличный пас сделал Алибек Денис из команды Астра Плоешти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Астра Плоешти контролирует мяч.
17'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Lorand Levente Fulop из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
Офсайд
15'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани в офсайде
15'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает пас партнеру.
15'
Патаке Андрей из команды Ботошани делает пас партнеру.
15'
Ботошани начинает контратаку
15'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Удар от ворот произведет Ботошани
14'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
13'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Астра Плоешти контролирует мяч.
9'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Ботошани
9'
Отличные скиллы показывает Ллуллаку Аздрен, обводя своих соперников
8'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Алибек Денис атаковал сзади соперника. Это Патаке Андрей заработал своей команде штрафной
7'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
6'
Ботошани начинает контратаку
5'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Ботошани контролирует мяч.
Офсайд
4'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани в офсайде
Фол, нарушение
4'
Ллуллаку Аздрен наказан за толчок Enriko Papa
4'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Астра Плоешти контролирует мяч.
2'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Белу Клаудиу пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
1'
Плохо сыграл Eduard Pap - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
1'
Ботошани начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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