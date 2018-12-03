Стадион: Марин Анастасовичи
50' Желтая карточкаLorand Levente Fulop
0:1
55' ГолAndrei Andonie Burca
61' Желтая карточкаБейян Флориан
71' Желтая карточкаБелу Клаудиу
1:1
74' ГолБелу Клаудиу
75' Желтая карточкаБуш Лауренциу
79' Желтая карточкаMike Cestor
84' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
88' Желтая карточкаМрзляк Филип
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
94'
94'
Рошу Нелуц нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Отличные скиллы показывает Мойсе Ромарио, обводя своих соперников
93'
Фаббрини Диего пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
92'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Тактическая замена. Роман Михай V уходит с поля и его заменяет Andrei Chindris
90'
Роман Михай V из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Лазар Давид пострадал.
90'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
90'
Фаббрини Диего из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
90'
Белу Клаудиу ошибается в защите.
89'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Мрзляк Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
88'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Онгенда Эрвин пострадал.
88'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Роман Михай V из команды Ботошани играет слишком грубо. Белу Клаудиу оказался на газоне.
87'
Фаббрини Диего из команды Ботошани пасует в штрафную, но Лазар Давид выходит и ловит мяч.
87'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Онгенда Эрвин
87'
Астра Плоешти контролирует мяч.
86'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
85'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Sebastian Chitosca
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Георге Валентин из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
84'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
84'
Онгенда Эрвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
84'
Судья свистит. Онгенда Эрвин атаковал сзади соперника. Это Георге Валентин заработал своей команде штрафной
83'
Судья сигнализирует, что Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
82'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти в офсайде
82'
Тактическая замена. Lorand Levente Fulop уходит с поля и его заменяет Marian Tarsa
81'
80'
Тактическая замена. Бутян Михай уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
80'
80'
Шанс! Алибек Денис из команды Астра Плоешти пробил головой, но мимо
80'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный кросс...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
80'
80'
80'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Майк Кестор из команды Астра Плоешти предупрежден после нескольких фолов.
79'
Майк Кестор наказан за толчок Роман Михай V
78'
78'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Мирон Джордже из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
77'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
77'
77'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Фаббрини Диего пострадал.
77'
Отличные скиллы показывает Фаббрини Диего, обводя своих соперников
76'
Онгенда Эрвин пробил со штрафного прямо в стенку
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Буш Лауренциу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Судья сигнализирует, что Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Онгенда Эрвин
75'
Мойсе Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Буш Лауренциу из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
75'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
74'
ГОЛ! Легко закончил атаку Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти, забив в пустые ворота!
74'
Буш Лауренциу нанес удар, мяч был парирован, но Eduard Pap не удержал его в руках.
74'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
73'
73'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
72'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
72'
Фаббрини Диего не смог попасть в створ ударом издали
72'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Роман Михай V из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
71'
Белу Клаудиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
71'
Судья свистит. Белу Клаудиу атаковал сзади соперника. Это Онгенда Эрвин заработал своей команде штрафной
68'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
68'
Мойсе Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
67'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти в офсайде
67'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
67'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Астра Плоешти контролирует мяч.
65'
Фаббрини Диего из команды Ботошани в офсайде
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
64'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Судья свистит. Мрзляк Филип атаковал сзади соперника. Это Фаббрини Диего заработал своей команде штрафной
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
60'
Тактическая замена. Ллуллаку Аздрен уходит с поля и его заменяет Буш Лауренциу
60'
Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
59'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
59'
59'
Майк Кестор из команды Астра Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
58'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
57'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
57'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает неудачный навес.
56'
56'
Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Мойсе Ромарио
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Онгенда Эрвин сделал результативную передачу.
55'
ГОООООЛ - Andrei Burca Ботошани забивает ударом головой
55'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой слева.
55'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти играет слишком грубо. Фаббрини Диего оказался на газоне.
54'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Фаббрини Диего из команды Ботошани играет слишком грубо. Белу Клаудиу оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
53'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Роман Михай V из команды Ботошани делает передачу одноклубнику.
53'
52'
Судья сигнализирует, что Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
52'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Майк Кестор из команды Астра Плоешти в офсайде
51'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти делает передачу одноклубнику.
51'
Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Lorand Levente Fulop получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Enriko Papa задерживает мяч рукой
49'
49'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
49'
Lorand Levente Fulop нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Бутян Михай наказан за толчок Фаббрини Диего
47'
47'
Судья сигнализирует, что Головфка Кэтэлин из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Майк Кестор
46'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Астра Плоешти контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Бутян Михай наказан за толчок Фаббрини Диего
45'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти играет в стеночку с партнером по команде. Алибек Денис это был.
44'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
44'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
44'
Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
43'
Enriko Papa из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Ciprian Biceanu пострадал.
42'
42'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
42'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
42'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти в офсайде
41'
40'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Бутян Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Голкипер мог бы сыграть и получше
39'
Eduard Pap ошибается в защите.
39'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
38'
Головфка Кэтэлин не смог попасть в створ ударом издали
38'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает пас партнеру.
38'
Патаке Андрей из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
37'
Белу Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Астра Плоешти контролирует мяч.
36'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Enriko Papa из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Рошу Нелуц пострадал.
35'
Белу Клаудиу наказан за толчок Патаке Андрей
35'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
34'
34'
33'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
33'
Фаббрини Диего не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
Белу Клаудиу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Плохо сыграл Andrei Burca - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
31'
31'
Астра Плоешти начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
30'
Астра Плоешти контролирует мяч.
29'
Майк Кестор наказан за толчок Роман Михай V
28'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти в офсайде
28'
Алибек Денис из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
28'
Патаке Андрей из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
28'
Судья свистит. Бейян Флориан атаковал сзади соперника. Это Роман Михай V заработал своей команде штрафной
27'
27'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Астра Плоешти контролирует мяч.
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти подал угловой слева.
24'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти находит одноклубника четким пасом пяткой.
23'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
23'
22'
22'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Andrei Burca пострадал.
22'
21'
Астра Плоешти контролирует мяч.
20'
Роман Михай V наказан за толчок Алибек Денис
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
20'
Отличный пас сделал Алибек Денис из команды Астра Плоешти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Астра Плоешти контролирует мяч.
17'
17'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Астра Плоешти контролирует мяч.
16'
Судья сигнализирует, что Lorand Levente Fulop из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
15'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани в офсайде
15'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает пас партнеру.
15'
Патаке Андрей из команды Ботошани делает пас партнеру.
15'
Ботошани начинает контратаку
15'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
14'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
13'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Астра Плоешти контролирует мяч.
9'
9'
9'
Отличные скиллы показывает Ллуллаку Аздрен, обводя своих соперников
8'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Судья свистит. Алибек Денис атаковал сзади соперника. Это Патаке Андрей заработал своей команде штрафной
7'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
6'
Ботошани начинает контратаку
5'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
4'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани в офсайде
4'
Ллуллаку Аздрен наказан за толчок Enriko Papa
4'
3'
3'
Астра Плоешти контролирует мяч.
2'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Белу Клаудиу пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
1'
Плохо сыграл Eduard Pap - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
1'
Ботошани начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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