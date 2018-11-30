Стадион: Константин Рэдулеску
10' Желтая карточкаОмрани Билель
Первый тайм
17'
Мальфлёри Жоффре из команды Волунтари в офсайде
17'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Рэуцэ Александру оказался на газоне.
17'
Волунтари контролирует мяч.
16'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Мальфлёри Жоффре
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Омрани Билель пробует нанести удар издали, но Ватка Космин держит все под контролем
15'
Ходорогя Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
15'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
15'
Мальфлёри Жоффре из команды Волунтари плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Тудорие Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Волунтари
14'
Как он промахнулся? Цукудян Георге имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает отличный кросс...
13'
13'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Удар от ворот произведет Волунтари
13'
Дяк Чиприан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Волунтари контролирует мяч.
10'
Омрани Билель получает желтую карточку за неспортивное поведение
10'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Богдан Николае Букурика заработал фол
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
9'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
9'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Удар от ворот произведет Волунтари
8'
Шанс! Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
8'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
8'
Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
8'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Паун-Александру Константин и Омрани Билель из команды ЧФР Клуж.
7'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
7'
Шанс! Тудорие Александру из команды Волунтари пробил головой, но мимо
7'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
7'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
7'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Ходорогя Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
6'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Паун-Александру Константин нанес удар издали, а Ватка Космин отбил его обратно в игру!
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Судья сигнализирует, что Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Влад Александру
4'
Маня Кристиан возвращается на поле.
4'
Gabriel Deac из команды Волунтари пасует в штрафную, но Арлаускис Гедрюс выходит и ловит мяч.
3'
Матч возобновлен
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Маня Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Маня Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Влад Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Влад Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Мальфлёри Жоффре должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
2'
ШАНС! Мальфлёри Жоффре вышел один-на-один с голкипером...
2'
Бордеяну Михай ошибается в защите.
1'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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