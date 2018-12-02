Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
1:0
Перерыв
4' Желтая карточкаЖуниор Мораис
9' Желтая карточкаAntoni Ivanov
26' Желтая карточкаМариус Марсел Константин
34' Желтая карточкаБэлаша Михай
37' Вторая желтая карточкаAntoni Ivanov
1:0
41' ГолМан Деннис
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Iulian Cristea нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Как он промахнулся? Коман Флоринел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Михай Роман нанес удар издали, а Плешка Рэзван отбил его обратно в игру!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
45'
Михай Роман нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
44'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
Стан Александру из команды Стяуа делает навес прямо в штрафную.
44'
Ман Деннис из команды Стяуа делает пас партнеру.
44'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
43'
Стан Александру из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
43'
Безумный фол. Ely Fernandes грубо играет против соперника. Пострадал Михай Роман
43'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Михай Роман сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Ман Деннис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
41'
Хорошие навыки показал Ман Деннис из команды Стяуа, красиво сыграв в пас с одноклубником.
41'
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
Судья сигнализирует, что Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
40'
40'
40'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает неудачный навес.
40'
Плохо сыграл Darius Olaru - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой справа.
39'
Sorin Busu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Antoni Ivanov получает вторую желтую карточку. Удаление.
37'
Безумный фол. Antoni Ivanov грубо играет против соперника. Пострадал Жуниор Мораис
37'
37'
Ман Деннис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
36'
Ely Fernandes бьет ножницами в створ ворот, но Бэлгрэдян Кристиан не дал случится отличному голу!
36'
Плохо сыграл Бензар Ромарио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Ely Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Iulian Cristea из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Бэлаша Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Безумный фол. Бэлаша Михай грубо играет против соперника. Пострадал Darius Olaru
34'
34'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает неудачный навес.
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
32'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Жуниор Мораис из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
31'
Стяуа контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Стяуа контролирует мяч.
29'
29'
28'
28'
Тэнасе Флорин наказан за толчок Плешка Рэзван
28'
Плохо сыграл Carlos Fortes - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Мариус Марсел Константин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
26'
Безумный фол. Мариус Марсел Константин грубо играет против соперника. Пострадал Тэнасе Флорин
26'
26'
Antoni Ivanov нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
25'
Неделку Драгош из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
24'
Ely Fernandes нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
24'
24'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Неделку Драгош пробует нанести удар издали, но Плешка Рэзван держит все под контролем
22'
21'
Iulian Cristea из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Тэнасе Флорин оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Carlos Fortes пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
20'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
20'
20'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
18'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
18'
17'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Стан Александру наказан за толчок Darius Olaru
14'
14'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
14'
Darius Olaru наказан за толчок Бэлаша Михай
13'
12'
Sorin Busu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
Отличный пас сделал Бензар Ромарио из команды Стяуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Antoni Ivanov совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
9'
Безумный фол. Antoni Ivanov грубо играет против соперника. Пострадал Стан Александру
9'
Фофана Бубакар имел все шансы забить, но Бэлгрэдян Кристиан сделал отличный сейв!
9'
Плохо сыграл Планич Богдан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
8'
Назначен штрафной. Пострадал Крецу Валентин, его свалил Стан Александру.
7'
7'
Жуниор Мораис наказан за толчок Darius Olaru
6'
6'
6'
Судья свистит. Стан Александру атаковал сзади соперника. Это Darius Olaru заработал своей команде штрафной
6'
6'
5'
Darius Olaru не смог попасть в створ ударом издали
5'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Жуниор Мораис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
4'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
4'
3'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
2'
1'
Iulian Cristea наказан за толчок Тэнасе Флорин
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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