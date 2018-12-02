  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Winline
Стадион:
Стяуа
1:0
Перерыв
Газ Метан Mедиаш
0'
4' Желтая карточка
Жуниор Мораис
9' Желтая карточка
Antoni Ivanov
26' Желтая карточка
Мариус Марсел Константин
34' Желтая карточка
Бэлаша Михай
37' Вторая желтая карточка
Antoni Ivanov
1:0
41' Гол
Ман Деннис
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Iulian Cristea нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Михай Роман из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
46'
Как он промахнулся? Коман Флоринел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Михай Роман нанес удар издали, а Плешка Рэзван отбил его обратно в игру!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
45'
Михай Роман нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
44'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
Стан Александру из команды Стяуа делает навес прямо в штрафную.
44'
Ман Деннис из команды Стяуа делает пас партнеру.
44'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
43'
Стан Александру из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Ely Fernandes грубо играет против соперника. Пострадал Михай Роман
43'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Михай Роман сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ман Деннис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
41'
Хорошие навыки показал Ман Деннис из команды Стяуа, красиво сыграв в пас с одноклубником.
41'
Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Carlos Fortes из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
40'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
40'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает неудачный навес.
40'
Плохо сыграл Darius Olaru - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
40'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой справа.
39'
Sorin Busu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Antoni Ivanov получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Antoni Ivanov грубо играет против соперника. Пострадал Жуниор Мораис
37'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
37'
Ман Деннис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
36'
Ely Fernandes бьет ножницами в створ ворот, но Бэлгрэдян Кристиан не дал случится отличному голу!
36'
Плохо сыграл Бензар Ромарио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Ely Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Iulian Cristea из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
36'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
34'
Бэлаша Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Бэлаша Михай грубо играет против соперника. Пострадал Darius Olaru
34'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
34'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает неудачный навес.
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
32'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Жуниор Мораис из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
31'
Стяуа контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Стяуа контролирует мяч.
29'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Тэнасе Флорин наказан за толчок Плешка Рэзван
28'
Плохо сыграл Carlos Fortes - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Мариус Марсел Константин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Мариус Марсел Константин грубо играет против соперника. Пострадал Тэнасе Флорин
26'
Удар от ворот произведет Стяуа
26'
Antoni Ivanov нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
25'
Неделку Драгош из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Удар от ворот произведет Стяуа
24'
Ely Fernandes нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
24'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
22'
Неделку Драгош пробует нанести удар издали, но Плешка Рэзван держит все под контролем
22'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Iulian Cristea из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Тэнасе Флорин оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Carlos Fortes пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
20'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
20'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
20'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
18'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
17'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
17'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
15'
Стан Александру наказан за толчок Darius Olaru
14'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Darius Olaru наказан за толчок Бэлаша Михай
13'
Удар от ворот произведет Стяуа
12'
Sorin Busu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
11'
Отличный пас сделал Бензар Ромарио из команды Стяуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
10'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
9'
Antoni Ivanov совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
9'
Безумный фол. Antoni Ivanov грубо играет против соперника. Пострадал Стан Александру
9'
Фофана Бубакар имел все шансы забить, но Бэлгрэдян Кристиан сделал отличный сейв!
9'
Плохо сыграл Планич Богдан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Крецу Валентин, его свалил Стан Александру.
7'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Жуниор Мораис наказан за толчок Darius Olaru
6'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья свистит. Стан Александру атаковал сзади соперника. Это Darius Olaru заработал своей команде штрафной
6'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Стяуа
5'
Darius Olaru не смог попасть в створ ударом издали
5'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
4'
Жуниор Мораис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
4'
Удар от ворот произведет Стяуа
3'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Iulian Cristea наказан за толчок Тэнасе Флорин
1'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/4 финала)
Греция: Суперлига
Израиль: Лигат ха'Ал
Италия: Серия C (Группа A)
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Эквадор: Серия A: Клаусура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация