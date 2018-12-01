Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu
2:1
Перерыв
1:0
4' ГолPetrisor Petrescu
2:0
28' ГолДандя Александру
2:1
45' ПенальтиБатин Паул
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
47'
46'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Батин Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Daniel Tatar из команды Херманштадт подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
45'
Г О О О О Л - Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна забивает с точки!
44'
ПЕНАЛЬТИ! - Компани Биэль дергает за футболку соперника (это был Simon Mazarache) и рефери назначает пенальти!
43'
43'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Батин Паул наказан за толчок Catalin Parvulescu
42'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
41'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
40'
Дандя Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
40'
Компани Биэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
40'
39'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Херманштадт
39'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
38'
Батин Паул нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
38'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна делает отличный кросс...
38'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
37'
37'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
37'
Удар от ворот произведет Херманштадт
36'
Юхвель Тсуму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Catalin Cabuz все равно смог отбить мяч.
34'
33'
Удар от ворот произведет Херманштадт
33'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Препелицэ Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Херманштадт
31'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
31'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна забрасывает мяч в штрафную.
30'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна делает передачу одноклубнику.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
29'
29'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
29'
Батин Паул наказан за толчок Дандя Александру
28'
Petrisor Petrescu сделал результативную передачу.
28'
ГОООООЛ - Дандя Александру Херманштадт забивает ударом головой
27'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Компани Биэль
26'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Херманштадт
25'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Ionut Stoica предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
24'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
24'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Препелицэ Андрей
23'
23'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна.
23'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт идет с мячом вперед на обострение...
22'
Херманштадт начинает контратаку
22'
Херманштадт контролирует мяч.
21'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Препелицэ Андрей из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Юхвель Тсуму наказан за толчок Cristian Albu
18'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
17'
Mihai Leca ошибается в защите.
17'
Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна идет с мячом вперед на обострение...
16'
Конкордия Кьяжна начинает контратаку
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Херманштадт контролирует мяч.
14'
Юхвель Тсуму наказан за толчок Mihai Leca
14'
Игрок из команды Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
13'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
11'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Petrisor Petrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
9'
Simon Mazarache наказан за толчок Catalin Cabuz
9'
Mihai Leca из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
9'
8'
Юхвель Тсуму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Catalin Parvulescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
7'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
6'
6'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
Lucian Dumitriu сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Petrisor Petrescu изменил счет на табло!
4'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
3'
Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Дандя Александру ошибается в защите.
2'
2'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Батин Паул наказан за толчок Дандя Александру
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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