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2018-2019
PariMatch
Стадион:
КСМ Студенцеск
1:1
Первый тайм: 21'
Сепси
0'
0:1
9' Гол
Васвари Габриэл
1:1
21' Гол
 21'
Первый тайм
Описание гола
21'
ГОООООЛ КСМ Студенцеск забивает
21'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
21'
Csongor Fejer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Васвари Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
20'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
20'
Симоновски Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
20'
Виера Усман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
КСМ Студенцеск имеет хороший шанс забить.
Офсайд
18'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Сепси
17'
ШАНС! Moussa Sanoh нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
Фол, нарушение
17'
Тандия Ибраима наказан за толчок Ionut Adrian Cioinac
16'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Платини Суареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
15'
Фрасинеску Козмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Офсайд
14'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск в офсайде
13'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Сепси имеет хороший шанс забить.
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Кристя Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
11'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
10'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
10'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Тандия Ибраима сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Васвари Габриэл изменил счет на табло!
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Васвари Габриэл и Тандия Ибраима из команды Сепси.
8'
Тандия Ибраима из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Кристя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
КСМ Студенцеск имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
5'
Bryan Nouvier наказан за толчок Ionut Adrian Cioinac
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Офсайд
4'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
4'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Adrian Rus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
2'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кака Камер
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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