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2018-2019
Winline
Стадион:
Университатя Крайова
1:0
Второй тайм: 46'
Дунэря Кэлэраши
0'
1:0
23' Гол
Матею Александру
34' Желтая карточка
Банку Никусор
46'
Второй тайм
46'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши играет слишком грубо. Донкор Исаак оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
46'
Valentin Mihaila нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
45'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
45'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Мартич Иван
44'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
44'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова в офсайде
43'
Alin Seroni нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши делает передачу одноклубнику.
Угловой
43'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
42'
Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова пасует в штрафную, но Сезар Андрей Лунгу выходит и ловит мяч.
41'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Менди Гастон наказан за толчок Меса Сезар
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
39'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
39'
Глигоров Филип из команды Дунари Кэлераши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
37'
Elvir Koljic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Феррейра Тьягу наказан за толчок Mediop Ndiaye
36'
Сезар Андрей Лунгу взял и забрал мяч на выходе
36'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
35'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
34'
Банку Никусор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Банку Никусор грубо играет против соперника. Пострадал Глигоров Филип
34'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Nicolae Carnat оказался на газоне.
33'
Alin Seroni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
32'
Хороший удар издали нанес Банку Никусор, но отличный сейв сделал Сезар Андрей Лунгу. Угловой.
32'
Alin Seroni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
32'
Alin Seroni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
32'
Alin Seroni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
31'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Alin Seroni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
30'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Denis Ispas
Фол, нарушение
28'
Донкор Исаак наказан за толчок Mediop Ndiaye
27'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Университатя Крайова контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
26'
Университатя Крайова контролирует мяч.
25'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Отличный гол забил Матею Александру
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Матею Александру из команды Университатя Крайова забивает из-за штрафной площади
23'
Wallace выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
22'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши опасно и грубо сыграл. Феррейра Тьягу пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
20'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
19'
Denis Ispas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Мартич Иван, обводя своих соперников
Офсайд
19'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
18'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
17'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
16'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
16'
Valentin Mihaila нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Nicolae Carnat пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Elvir Koljic из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Denis Ispas
14'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
11'
Denis Ispas возвращается на поле.
11'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Denis Ispas получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
10'
Denis Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Университатя Крайова контролирует мяч.
8'
Wallace выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
7'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
7'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Глигоров Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Митрицэ Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Georgian Honciu наказан за толчок Митрицэ Александру
6'
Университатя Крайова контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Феррейра Тьягу
Фол, нарушение
5'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Wallace оказался на газоне.
4'
Матею Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
4'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
4'
Хороший удар издали нанес Митрицэ Александру, но отличный сейв сделал Сезар Андрей Лунгу. Угловой.
4'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
3'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Georgian Honciu из команды Дунари Кэлераши опасно и грубо сыграл. Матею Александру пострадал.
2'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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