Стадион: Ион Облеменко
1:0
Второй тайм: 46'
1:0
23' ГолМатею Александру
34' Желтая карточкаБанку Никусор
Второй тайм
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши играет слишком грубо. Донкор Исаак оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
46'
Valentin Mihaila нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
45'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
45'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
45'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Мартич Иван
44'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова в офсайде
43'
Alin Seroni нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши делает передачу одноклубнику.
43'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
42'
Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова пасует в штрафную, но Сезар Андрей Лунгу выходит и ловит мяч.
41'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
40'
Менди Гастон наказан за толчок Меса Сезар
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
39'
Глигоров Филип из команды Дунари Кэлераши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
37'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Baudoin Kanda из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
37'
Elvir Koljic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Феррейра Тьягу наказан за толчок Mediop Ndiaye
36'
Сезар Андрей Лунгу взял и забрал мяч на выходе
36'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
35'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Банку Никусор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Безумный фол. Банку Никусор грубо играет против соперника. Пострадал Глигоров Филип
34'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Nicolae Carnat оказался на газоне.
33'
33'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
32'
Хороший удар издали нанес Банку Никусор, но отличный сейв сделал Сезар Андрей Лунгу. Угловой.
32'
32'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
32'
Alin Seroni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
31'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
30'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
30'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Denis Ispas
28'
Донкор Исаак наказан за толчок Mediop Ndiaye
27'
27'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
26'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Отличный гол забил Матею Александру
23'
ГОООООЛ - Матею Александру из команды Университатя Крайова забивает из-за штрафной площади
23'
Wallace выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши опасно и грубо сыграл. Феррейра Тьягу пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
20'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
19'
Denis Ispas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Мартич Иван, обводя своих соперников
19'
Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
18'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
17'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
16'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
16'
Valentin Mihaila нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Nicolae Carnat пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Судья сигнализирует, что Elvir Koljic из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Denis Ispas
14'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
Denis Ispas возвращается на поле.
11'
Матч возобновится спорным мячом
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Denis Ispas получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Denis Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
8'
Wallace выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
7'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Глигоров Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Митрицэ Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Georgian Honciu наказан за толчок Митрицэ Александру
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Феррейра Тьягу
5'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Wallace оказался на газоне.
4'
Матею Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
4'
Хороший удар издали нанес Митрицэ Александру, но отличный сейв сделал Сезар Андрей Лунгу. Угловой.
4'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
3'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
3'
Georgian Honciu из команды Дунари Кэлераши опасно и грубо сыграл. Матею Александру пострадал.
2'
2'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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