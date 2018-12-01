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2018-2019
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Стадион:
Вииторул Констанца
2:1
Второй тайм: 58'
Динамо Бухарест
0'
1:0
4' Гол
Драгус Денис
1:1
13' Гол
Монтини Маттиа
16' Желтая карточка
Vlad Olteanu
33' Вторая желтая карточка
Vlad Olteanu
36' Желтая карточка
Купер Армандо
2:1
37' Гол
Хаджи Янис
57' Желтая карточка
Младен Себастьян
58'
Второй тайм
Желтая карточка
57'
Младен Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Младен Себастьян атаковал сзади соперника. Это Denis Ciobotariu заработал своей команде штрафной
56'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
56'
Шанс! Драгус Денис из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо
56'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
55'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Тактическая замена. Mihai Vodut уходит с поля и его заменяет Alexandru Matan
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Denis Ciobotariu
53'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
51'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
50'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
50'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Шанс! Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
49'
Bradley de Nooijer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
49'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца в офсайде
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
48'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
48'
Andrei Artean не смог попасть в створ ударом издали
48'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Отличный пас сделал Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
49'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
48'
Матч возобновлен
47'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
47'
Драгус Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
46'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
45'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Хорошую попытку сделал Драгус Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
43'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Andrei Artean пострадал.
42'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Драгус Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Кацикас Георгиос нанес удар головой, но Кожокару Валентин спокойно отбил мяч.
Угловой
40'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
40'
Bradley de Nooijer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
39'
Отличный пас сделал Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Драгус Денис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
38'
Тактическая замена. Daniel Popa уходит с поля и его заменяет Ricardo Grigore
38'
Отличный гол забил Хаджи Янис
Описание гола
37'
Г О О О О Л Хаджи Янис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
36'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
36'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Аким Влад оказался на газоне.
36'
Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Драгус Денис имел отличный шанс, но Пенедо Хайме не дал голу состоятся!
35'
Аким Влад из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
35'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Вынэ Йонуц
34'
Пенедо Хайме взял и забрал мяч на выходе
34'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
33'
УДАЛЕНИЕ! - Vlad Olteanu удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Vlad Olteanu грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
Травма, повреждение
33'
Купер Армандо возвращается на поле.
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Купер Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Купер Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
30'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
30'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Купер Армандо оказался на газоне.
30'
Отличные скиллы показывает Bradley de Nooijer, обводя своих соперников
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Daniel Popa из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Andrei Artean
Фол, нарушение
29'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Драгус Денис оказался на газоне.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Вынэ Йонуц
28'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Хаджи Янис грубо играет против соперника. Пострадал Купер Армандо
26'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
24'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
24'
Отличный пас сделал Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
23'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца в офсайде
22'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
22'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
22'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
22'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест разыграл угловой с левого угла.
21'
Daniel Popa мяч отрикошетил от ворот
21'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Кацикас Георгиос грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
19'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
18'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
17'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Драгус Денис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Ханка Серджу
Желтая карточка
16'
Vlad Olteanu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Vlad Olteanu грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
15'
Вынэ Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
15'
Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
13'
сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Монтини Маттиа забивает!
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
13'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
11'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
9'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
8'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
8'
ШАНС! Vlad Olteanu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Купер Армандо грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Драгус Денис забивает!
4'
Хаджи Янис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Младен Себастьян
3'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
2'
Пенедо Хайме не дал случится голу! Хаджи Янис должен был забивать, но Пенедо Хайме сделал отличный сейв
2'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца забрасывает мяч в штрафную.
2'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
1'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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