Стадион: Центральный (Овидиу)
2:1
Второй тайм: 58'
1:0
4' ГолДрагус Денис
1:1
13' ГолМонтини Маттиа
16' Желтая карточкаVlad Olteanu
33' Вторая желтая карточкаVlad Olteanu
36' Желтая карточкаКупер Армандо
2:1
37' ГолХаджи Янис
57' Желтая карточкаМладен Себастьян
Второй тайм
57'
Младен Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Судья свистит. Младен Себастьян атаковал сзади соперника. Это Denis Ciobotariu заработал своей команде штрафной
56'
56'
Шанс! Драгус Денис из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо
56'
55'
55'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
54'
Тактическая замена. Mihai Vodut уходит с поля и его заменяет Alexandru Matan
54'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Denis Ciobotariu
53'
52'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
51'
51'
50'
50'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Шанс! Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
49'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
49'
Bradley de Nooijer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца в офсайде
48'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
48'
48'
Andrei Artean не смог попасть в створ ударом издали
48'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Отличный пас сделал Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
49'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
49'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
48'
Матч возобновлен
47'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
47'
Драгус Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Хорошую попытку сделал Драгус Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца идет с мячом вперед на обострение...
44'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
43'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Andrei Artean пострадал.
42'
42'
42'
Драгус Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Кацикас Георгиос нанес удар головой, но Кожокару Валентин спокойно отбил мяч.
40'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
40'
Bradley de Nooijer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
39'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
39'
Отличный пас сделал Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
39'
Судья сигнализирует, что Драгус Денис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
38'
Тактическая замена. Daniel Popa уходит с поля и его заменяет Ricardo Grigore
38'
Отличный гол забил Хаджи Янис
37'
Г О О О О Л Хаджи Янис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
36'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест предупрежден после нескольких фолов.
36'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Аким Влад оказался на газоне.
36'
Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Драгус Денис имел отличный шанс, но Пенедо Хайме не дал голу состоятся!
35'
Аким Влад из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Вынэ Йонуц
34'
Пенедо Хайме взял и забрал мяч на выходе
34'
33'
УДАЛЕНИЕ! - Vlad Olteanu удален из-за второго грубого нарушения
33'
Безумный фол. Vlad Olteanu грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
33'
Купер Армандо возвращается на поле.
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Купер Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Купер Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
30'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Купер Армандо оказался на газоне.
30'
Отличные скиллы показывает Bradley de Nooijer, обводя своих соперников
29'
Судья сигнализирует, что Daniel Popa из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Andrei Artean
29'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Драгус Денис оказался на газоне.
29'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Вынэ Йонуц
28'
28'
Безумный фол. Хаджи Янис грубо играет против соперника. Пострадал Купер Армандо
26'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
25'
25'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
24'
24'
Отличный пас сделал Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца в офсайде
22'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
22'
22'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Ханка Серджу из команды Динамо Бухарест разыграл угловой с левого угла.
21'
Daniel Popa мяч отрикошетил от ворот
21'
Купер Армандо из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Безумный фол. Кацикас Георгиос грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
19'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
18'
18'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
17'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Драгус Денис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Ханка Серджу
16'
Vlad Olteanu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
16'
Безумный фол. Vlad Olteanu грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
15'
Вынэ Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
13'
сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Монтини Маттиа забивает!
13'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
13'
11'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
10'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
9'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
8'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
8'
ШАНС! Vlad Olteanu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
6'
6'
Безумный фол. Купер Армандо грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Г О О О О Л - Драгус Денис забивает!
4'
Хаджи Янис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
4'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Младен Себастьян
3'
2'
Пенедо Хайме не дал случится голу! Хаджи Янис должен был забивать, но Пенедо Хайме сделал отличный сейв
2'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца забрасывает мяч в штрафную.
2'
2'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
1'
Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
Итог 1 Мэйденхэд Юнайтед 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Борэм Вуд Отл 0 Мэйдстоун 0 Мэйденхэд Юнайтед Отл 0 Барнет 0 Честерфилд Итог 2 Истли 2 Довер Итог 2 Лейтон Ориент 0 Гейтсхед Итог 0 Олдершот 2 Эббсфлит Отл 0 Бромли 0 Рексем Итог 1 Хартлпул 2 Дагенем энд Редбридж Итог 3 Сэлфорд Сити 0 Хавант энд Уотерлувилл Итог 2 Филд 2 Саттон Итог 0 Брейнтри 2 Барроу
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Nuneaton Borough FC 3 Блит Спартанс Итог 2 Йорк Сити 0 Юнайтед оф Манчестер Итог 0 Телфорд 2 Брэдфорд Парк Итог 3 Честер 1 Дарлингтон Итог 2 Херефорд 1 Альфретон Отл 0 Саутпорт 0 Лемингтон Итог 1 Брэкли 2 Олтринэм Отл 0 Керзон 0 Гайзли Отл 0 Спеннимур Таун 0 Киддерминстер Отл 0 Эштон Юнайтед 0 Стокпорт Итог 1 Чорли 1 Бостон Юнайтед
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 2 Конкорд Рейнджерс 1 Хемел Хемпстэд Отл 0 Слауг 0 Бат Итог 3 Уэллинг 1 Ханегрфорд Таун Итог 1 Чиппенхэм Таун 3 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 1 Хэмптон энд Ричмонд 0 Ист Таррок Юнайтед Итог 0 Уэлдстон 3 Истборн Итог 2 Биллерикей 3 Оксфорд Сити Итог 2 Челмсфорд 0 Глостер Итог 0 Далвич Гамлет 2 Торкуэй Отл 0 Труро 0 Сент-Олбанс Отл 0 Уокинг 0 Дартфорд
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Серия A
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/4 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K. League 2: Плей-офф (Финал)
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
Итог 2 Консадоле Саппоро 2 Санфречче Хиросима Итог 2 Нагойя Грампус 2 Сёнан Бельмаре Итог 1 Йокогама Маринос 2 Серезо Осака Итог 4 В-Варен Нагасаки 4 Симидзу С-Палс Итог 0 Касима Антлерс 0 Саган Тосу Итог 2 Кавасаки Фронтале 1 Джубило Ивата Итог 3 Виссел Кобе 2 Вегальта Сендай Итог 4 Касива Рейсол 2 Гамба Осака Итог 3 Урава Редс 2 Токио
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить