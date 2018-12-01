Стадион: Де Вайверберг
0:1
Первый тайм: 36'
2' Желтая карточкаЛам Томас
0:1
14' ГолЛеманс Клинт
17' Желтая карточкаБаккер Эрик
18' Красная карточкаНьивпорт Ларс
29' Желтая карточкаЛеманс Клинт
33' Желтая карточкаЭль-Джебли Юссеф
33' Желтая карточкаОлийве Франк
33' Желтая карточкаВан Крой Вито
Первый тайм
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
33'
Ван Крой Вито грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
33'
Олийве Франк грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
33'
Эль-Джебли Юссеф получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Баккер Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Ван дер Берг Сепп
32'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
31'
30'
Ван Мигем Дарил пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
29'
Леманс Клинт получил желтую карточку от судьи
29'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Ван Мигем Дарил оказался на газоне.
29'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Деккер Рик
28'
28'
Лам Томас мяч отрикошетил от ворот
27'
27'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
24'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
24'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап подал угловой слева.
24'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Тютюарима Йорди
24'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап подал угловой справа.
23'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
22'
Ван Крой Вито нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
20'
20'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
18'
УДАЛЕНИЕ! - Ньивпорт Ларс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
18'
Безумный фол. Ньивпорт Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
18'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
17'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
17'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
17'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
15'
Олийве Франк наказан за толчок Паал Кеннет
15'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
Г О О О О Л Леманс Клинт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
13'
Судья сигнализирует, что Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
13'
Намли Юнес нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
13'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
12'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
12'
12'
Деккер Рик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Ньивпорт Свен наказан за толчок Ван Крой Вито
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
10'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
9'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
7'
6'
5'
5'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
5'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
3'
Баккер Эрик наказан за толчок Ван Крой Вито
2'
Лам Томас получил желтую карточку от судьи
2'
Лам Томас упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
2'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
2'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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