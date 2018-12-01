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Winline
Стадион:
Де Графсхап
0:1
Первый тайм: 36'
ПЕК Зволле
0'
2' Желтая карточка
Лам Томас
0:1
14' Гол
Леманс Клинт
17' Желтая карточка
Баккер Эрик
18' Красная карточка
Ньивпорт Ларс
29' Желтая карточка
Леманс Клинт
33' Желтая карточка
Эль-Джебли Юссеф
33' Желтая карточка
Олийве Франк
33' Желтая карточка
Ван Крой Вито
36'
Первый тайм
36'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Желтая карточка
33'
Ван Крой Вито грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
33'
Олийве Франк грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
33'
Эль-Джебли Юссеф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Баккер Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Ван дер Берг Сепп
32'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
31'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
30'
Ван Мигем Дарил пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Желтая карточка
29'
Леманс Клинт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Ван Мигем Дарил оказался на газоне.
Фол, нарушение
29'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Деккер Рик
28'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
28'
Лам Томас мяч отрикошетил от ворот
27'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
27'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
27'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
26'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Де Графсхап контролирует мяч.
24'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
Угловой
24'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап подал угловой слева.
24'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Тютюарима Йорди
24'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
23'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап подал угловой справа.
23'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Ван Крой Вито нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
20'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
18'
УДАЛЕНИЕ! - Ньивпорт Ларс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Ньивпорт Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
Фол, нарушение
18'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
Желтая карточка
17'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
17'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
17'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Де Графсхап контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Олийве Франк наказан за толчок Паал Кеннет
15'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л Леманс Клинт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
13'
Намли Юнес нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
13'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
12'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Деккер Рик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Ньивпорт Свен наказан за толчок Ван Крой Вито
10'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
9'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
7'
Де Графсхап контролирует мяч.
6'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
5'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
5'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
Фол, нарушение
3'
Баккер Эрик наказан за толчок Ван Крой Вито
Желтая карточка
2'
Лам Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
2'
Лам Томас упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
Угловой
2'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
2'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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