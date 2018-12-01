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Стадион:
АЗ Алкмаар
0:2
Первый тайм: 35'
Виллем II
0'
0:1
3' Гол
Фран Соль
22' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
0:2
31' Гол
Фран Соль
35'
Первый тайм
34'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
33'
Фран Соль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
33'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
33'
Идрисси Уссама мяч отрикошетил от ворот
33'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Афдияй Донис наказан за толчок Гудмундссон Альберт
31'
Афдияй Донис сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Фран Соль из команды Виллем II забил гол! Легко это для такого игрока, как Фран Соль
31'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Виллем II начинает контратаку
30'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
30'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
29'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Близко! Бьет Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар, но мяч успели вынести с линии ворот!
28'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Майсснер Томас из команды Виллем II.
26'
Идрисси Уссама завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
25'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
24'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Виллем II
23'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
23'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Гудмундссон Альберт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Гудмундссон Альберт грубо играет против соперника. Пострадал Афдияй Донис
21'
Удар от ворот произведет Виллем II
21'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
21'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
21'
Фран Соль наказан за толчок Свенссон Юнас
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
20'
Гудмундссон Альберт нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
19'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
19'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
18'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
16'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
16'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
15'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар направляет мяч в штрафную площадку, но Велленройтер Тимон выбегает и ловит мяч
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
ШАНС! Льонч Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Виллем II начинает контратаку
13'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
Угловой
13'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
10'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
7'
Шанс! Хееркенс Фреек из команды Виллем II пробил головой, но мимо
7'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
6'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
3'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Льюис Фернандо из команды Виллем II подал угловой справа.
3'
Кроули Дэниэл нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
2'
Паласиос Диего наказан за толчок Сёнтьенс Матс
1'
Виллем II контролирует мяч.
1'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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