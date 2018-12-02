Стадион: Мунисипал
4' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
5' Красная карточкаРейне Батист
0:1
26' ГолАгер Наиф
Первый тайм
48'
48'
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Амальфитано Ромен ошибается в защите.
47'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
46'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
46'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает пас партнеру.
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
45'
44'
Мубеле Фирмин не смог попасть в створ ударом издали
44'
43'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Отличные скиллы показывает Мубеле Фирмин, обводя своих соперников
42'
42'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Доссеви Матьё из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
42'
Тулуза начинает контратаку
42'
41'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
41'
Морейра Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Хаддади Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
40'
39'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
38'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
38'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Морейра Стивен нанес удар, мяч был парирован, но Рунарссон Рунар не удержал его в руках.
38'
Морейра Стивен из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
37'
Тулуза начинает контратаку
37'
36'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
35'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
34'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
34'
Росье Валентен из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
34'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
32'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает пас партнеру.
32'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает пас партнеру.
32'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Жюльен Кристофер
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Шанс! Жано Бенжамин из команды Дижон пробил головой, но мимо
30'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
30'
Дижон начинает контратаку
30'
Рунарссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой слева.
30'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Градель Макс-Ален пробивает по воротам...
29'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
28'
28'
Матч возобновлен
26'
Ямбере Седрик сделал результативную передачу.
26'
26'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
25'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
25'
Ямбере Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Ямбере Седрик из команды Дижон в офсайде
23'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Слити Наим из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
23'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Игра в одни ворота сейчас. Дижон доминирует и владеет мячом
22'
21'
Дижон начинает контратаку
21'
21'
20'
Тавареш Жулио наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
20'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
20'
19'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
18'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
18'
Абейд Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
17'
17'
16'
16'
Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
16'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Слити Наим
15'
Дижон имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
14'
14'
Безумный фол. Мубандже Жак-Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Ямбере Седрик
13'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
13'
Амальфитано Ромен из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.
13'
12'
11'
11'
11'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
11'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
11'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
10'
Росье Валентен делает длинную передачу вперед
9'
9'
9'
9'
Какой промах! Ямбере Седрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
9'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
8'
Гойкоэчеа Мауро из команды Тулуза сделал отличный сейв!
8'
Штрафной исполнил Слити Наим, после его удара Гойкоэчеа Мауро сделал классный сейв. Угловой
7'
Тактическая замена. Kalidou Sidibe уходит с поля и его заменяет Гойкоэчеа Мауро
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
5'
УДАЛЕНИЕ! - Рейне Батист удален за серьёзный фол
5'
Безумный фол. Рейне Батист грубо играет против соперника. Пострадал Тавареш Жулио
5'
Морейра Стивен ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Жюльен Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Лаутоа Веслей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
3'
Безумный фол. Лаутоа Веслей грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Мануэль II
3'
2'
1'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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