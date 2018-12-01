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Winline
Стадион:
Кортрейк
1:0
Первый тайм: 20'
Мускрон-Перювельз
0'
1:0
2' Гол
Де Сар Жюльен
20'
Первый тайм
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Де Сар Жюльен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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