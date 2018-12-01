Стадион: Стад дю Рудуру
7' Желтая карточкаБоскальи Оливье
Первый тайм
17'
Нгбакото Йени мяч отрикошетил от ворот
17'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
14'
Генгам контролирует мяч.
14'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
Генгам контролирует мяч.
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Тюрам Маркус из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
11'
Генгам имеет хороший шанс забить.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
9'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
8'
Удар от ворот произведет Ницца
8'
7'
Боскальи Оливье получил желтую карточку от судьи
7'
Безумный фол. Боскальи Оливье грубо играет против соперника. Пострадал Коко Маркус
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
4'
Удар от ворот произведет Генгам
4'
3'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Генгам
2'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
2'
Ницца имеет хороший шанс забить.
2'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
2'
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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