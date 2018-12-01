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Winline
Стадион:
Генгам
0:0
Первый тайм: 18'
Ницца
0'
7' Желтая карточка
Боскальи Оливье
18'
Первый тайм
17'
Нгбакото Йени мяч отрикошетил от ворот
17'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Ницца контролирует мяч.
14'
Генгам контролирует мяч.
14'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
Генгам контролирует мяч.
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Тюрам Маркус из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
11'
Генгам имеет хороший шанс забить.
10'
Ницца контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Сорбон Жереми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
8'
Удар от ворот произведет Ницца
8'
Ницца контролирует мяч.
Желтая карточка
7'
Боскальи Оливье получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Боскальи Оливье грубо играет против соперника. Пострадал Коко Маркус
6'
Ницца контролирует мяч.
5'
Ницца контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Генгам
4'
Ницца контролирует мяч.
3'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Генгам
2'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
2'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
2'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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