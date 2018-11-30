Стадион: Жоффруа Гишар
0:0
Первый тайм: 19'
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Первый тайм
19'
19'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
18'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
18'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
16'
Уорис Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
15'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
15'
14'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
13'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
12'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Сала Эмилиано из команды Нант поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
11'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
10'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
9'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
8'
8'
Суботич Невен не смог попасть в створ ударом издали
7'
Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
7'
7'
ШАНС! М'Вила Янн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
6'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
5'
Мутуссами Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
4'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
3'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Опасность! Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Матч возобновлен
2'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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