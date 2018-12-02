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Winline
Стадион:
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 55'
Генк
0'
18' Желтая карточка
Малиновский Руслан
32' Желтая карточка
Макаренко Евгений
45' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
50' Желтая карточка
Найяр Энди
55'
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Второй тайм
Желтая карточка
50'
Найяр Энди получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Лоуренс Джеймс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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