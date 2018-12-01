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Winline
Стадион:
Ройал Антверпен
1:1
Первый тайм: 30'
Сент-Трюйден
0'
7' Желтая карточка
Болат Синан
0:1
9' Пенальти
Ботака Жордан
1:1
17' Гол
Юклеред Симен
30'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Юклеред Симен бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Ботака Жордан из команды Сент-Труйден забивает с точки!
8'
Ройал Антверпен делает замену. Говеа Омар уходит с поля, а Ламкель Зе Дидье выходит на его замену.
Желтая карточка
7'
Болат Синан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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