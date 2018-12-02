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Winline
Стадион:
Марсель
0:0
Перерыв
Реймс
0'
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
44'
Удар от ворот произведет Реймс
44'
Шанс! Жермен Валер из команды Марсель пробил головой, но мимо
44'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
43'
Сарр Буна из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Жермен Валер из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
43'
Матч возобновлен
42'
Матч остановлен
42'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
42'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
42'
Лопес Максим из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
41'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
40'
После дальнего удара, который нанес Думбия Мусса мяч отбит вратарем
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
39'
Окампос Лукас наказан за толчок Фокет Томас
Фол, нарушение
39'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Густаво Луис оказался на газоне.
39'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
38'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Лопес Максим из команды Марсель делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Реймс
37'
Марсель имеет хороший шанс забить.
36'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
34'
Пайе Димитри из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
32'
Жермен Валер мяч отрикошетил от ворот
Угловой
32'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
32'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
32'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
32'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
32'
Марсель начинает контратаку
32'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
31'
Рами Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
31'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
30'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
30'
Пайе Димитри исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
28'
Удар от ворот произведет Марсель
27'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Рами Адиль из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
27'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
27'
Жермен Валер мяч отрикошетил от ворот
27'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
27'
Сарр Буна из команды Марсель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
26'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
26'
Марсель имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Роланду Жорже
25'
Жермен Валер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
25'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Реймс имеет хороший шанс забить.
22'
Реймс начинает контратаку
22'
Пайе Димитри из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
21'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Угловой
21'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
20'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
19'
Рами Адиль имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
Угловой
19'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
19'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Жермен Валер из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
18'
Марсель контролирует мяч.
18'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Товен Флорьян наказан за толчок Конан Гислен
17'
Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Реймс
15'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
13'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
Удар от ворот произведет Реймс
12'
Марсель имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
11'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
10'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
10'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
9'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Реймс
7'
Пайе Димитри делает длинную передачу вперед
6'
Удар от ворот произведет Марсель
5'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Густаво Луис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
5'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Марсель
3'
ШАНС! Оджо Шейи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
2'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
1'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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