Стадион: Велодром
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
44'
44'
Шанс! Жермен Валер из команды Марсель пробил головой, но мимо
44'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
43'
Жермен Валер из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
43'
Матч возобновлен
42'
Матч остановлен
42'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
42'
Лопес Максим из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
41'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
После дальнего удара, который нанес Думбия Мусса мяч отбит вратарем
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
39'
Окампос Лукас наказан за толчок Фокет Томас
39'
Думбия Мусса из команды Реймс играет слишком грубо. Густаво Луис оказался на газоне.
39'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
38'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Лопес Максим из команды Марсель делает пас партнеру.
37'
37'
36'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
35'
35'
Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Пайе Димитри из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Жермен Валер мяч отрикошетил от ворот
32'
32'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
32'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
32'
Марсель начинает контратаку
32'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
31'
Рами Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
31'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
30'
30'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
30'
Пайе Димитри исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
28'
27'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Рами Адиль из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
27'
Жермен Валер мяч отрикошетил от ворот
27'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
26'
26'
25'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Роланду Жорже
25'
Жермен Валер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
24'
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Реймс имеет хороший шанс забить.
22'
Реймс начинает контратаку
22'
Пайе Димитри из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
21'
Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
20'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Рами Адиль имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
19'
19'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Жермен Валер из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
18'
Марсель контролирует мяч.
18'
17'
Товен Флорьян наказан за толчок Конан Гислен
17'
Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
13'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
11'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
11'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
10'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
9'
9'
8'
8'
7'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
Пайе Димитри делает длинную передачу вперед
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Густаво Луис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
5'
4'
4'
3'
3'
ШАНС! Оджо Шейи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
3'
Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Реймс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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