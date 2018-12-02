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Winline
Стадион:
Ренн
1:2
Первый тайм: 45'
Страсбург
0'
1:0
9' Гол
Сарр Исмаила
15' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
1:1
20' Гол
Томассон Адриен
26' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
31' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
1:2
32' Пенальти
Мартин Йонас
45'
Первый тайм
46'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
44'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
Фол, нарушение
44'
Эну Адриен наказан за толчок Мартинеc Пабло
43'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
43'
Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
41'
Ренн контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
40'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Ренн контролирует мяч.
38'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Страсбург
38'
Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
38'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
37'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
36'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
35'
Бенсебаини Рами из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Корнье Бенжамин заработал фол
34'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
33'
Ренн контролирует мяч.
Травма, повреждение
33'
Мартинеc Пабло возвращается на поле.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Мартин Йонас из команды Страсбург забивает с точки!
Желтая карточка
31'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
ПЕНАЛЬТИ - Да Сильва Дамьен из команды Ренн привез своей команде пенальти за опасную игру против Мартинеc Пабло.
31'
Матч возобновлен
30'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
29'
Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Какой промах! Мартинеc Пабло имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
28'
Плохо сыграл Буриго Бенжамен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
28'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
27'
Сиссоко Ибраима нанес удар головой, но Коубек Томаш перевел мяч на угловой!
27'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
27'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Бенсебаини Рами грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
26'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Плохо сыграл Коне Ламин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
24'
Ренн контролирует мяч.
24'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Страсбург контролирует мяч.
22'
Корнье Бенжамин пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
22'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает пас партнеру.
22'
Страсбург контролирует мяч.
21'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Томассон Адриен изменил счет на табло!
20'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
20'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
20'
Дель Кастильо Ромен ошибается в защите.
Фол, нарушение
19'
Назначен штрафной. Пострадал Лала Кенни, его свалил Дель Кастильо Ромен.
18'
Удар от ворот произведет Ренн
18'
Корнье Бенжамин имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
18'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает пас партнеру.
18'
Юханссон Якоб ошибается в защите.
17'
Страсбург контролирует мяч.
17'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Страсбург контролирует мяч.
16'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
16'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
15'
Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Дель Кастильо Ромен оказался на газоне.
14'
Отличные скиллы показывает Дель Кастильо Ромен, обводя своих соперников
14'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
13'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ренн контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Ренн
11'
Шанс! Томассон Адриен из команды Страсбург пробил головой, но мимо
11'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный кросс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Отличный гол забил Сарр Исмаила
9'
Гренье Клеман сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
9'
Удар от ворот произведет Страсбург
8'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Страсбург контролирует мяч.
7'
Страсбург контролирует мяч.
6'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
Страсбург контролирует мяч.
4'
Страсбург контролирует мяч.
4'
Льенар Димитри бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
3'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
2'
Ренн контролирует мяч.
1'
Гренье Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
1'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
1'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
1'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ренн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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