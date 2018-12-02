Стадион: Роазон Парк
1:0
9' ГолСарр Исмаила
15' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
1:1
20' ГолТомассон Адриен
26' Желтая карточкаБенсебаини Рами
31' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
1:2
32' ПенальтиМартин Йонас
Первый тайм
46'
46'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
44'
Эну Адриен наказан за толчок Мартинеc Пабло
43'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
43'
Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
40'
39'
38'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Страсбург
38'
Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
38'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
36'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Бенсебаини Рами из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Корнье Бенжамин заработал фол
34'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
33'
Мартинеc Пабло возвращается на поле.
32'
Г О О О О Л - Мартин Йонас из команды Страсбург забивает с точки!
31'
Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
31'
ПЕНАЛЬТИ - Да Сильва Дамьен из команды Ренн привез своей команде пенальти за опасную игру против Мартинеc Пабло.
31'
Матч возобновлен
30'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Какой промах! Мартинеc Пабло имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
28'
Плохо сыграл Буриго Бенжамен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
27'
Сиссоко Ибраима нанес удар головой, но Коубек Томаш перевел мяч на угловой!
27'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
27'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Бенсебаини Рами грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
26'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
26'
25'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Плохо сыграл Коне Ламин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
24'
24'
24'
22'
Корнье Бенжамин пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
22'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает пас партнеру.
22'
21'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
21'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Томассон Адриен изменил счет на табло!
20'
20'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
20'
Дель Кастильо Ромен ошибается в защите.
19'
Назначен штрафной. Пострадал Лала Кенни, его свалил Дель Кастильо Ромен.
18'
Удар от ворот произведет Ренн
18'
Корнье Бенжамин имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
18'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает пас партнеру.
18'
Юханссон Якоб ошибается в защите.
17'
17'
17'
16'
16'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
16'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи
15'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Дель Кастильо Ромен оказался на газоне.
14'
Отличные скиллы показывает Дель Кастильо Ромен, обводя своих соперников
14'
14'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
13'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
12'
Удар от ворот произведет Ренн
11'
Шанс! Томассон Адриен из команды Страсбург пробил головой, но мимо
11'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный кросс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Отличный гол забил Сарр Исмаила
9'
Гренье Клеман сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
9'
Удар от ворот произведет Страсбург
8'
8'
7'
6'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
5'
Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
4'
4'
Льенар Димитри бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
3'
3'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
2'
1'
Гренье Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
1'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ренн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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