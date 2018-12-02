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Winline
Стадион:
Эйпен
1:0
Перерыв
Васланд-Беверен
0'
1:0
32' Гол
Yuta Toyokawa
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Васланд-Беверен делает замену. Абдулла Рафидин уходит с поля, а Верстрате Луи выходит на его замену.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Yuta Toyokawa бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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