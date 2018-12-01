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Winline
Стадион:
Анже
0:0
Первый тайм: 20'
Кан
0'
5' Желтая карточка
Н'Дойе Шейк
10' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
20'
Первый тайм
19'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Траоре Исмаэль
19'
Бове Клаудио из команды Кан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кривелли Энцо мяча так и не получил
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
17'
Кан контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
14'
Самба Брис не дал случится голу! Баокен Стефан должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
14'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает отличный кросс...
13'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Анже
11'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
11'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
11'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
10'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Удар от ворот произведет Анже
9'
Кан имеет хороший шанс забить.
9'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
9'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
8'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
6'
Диоманде Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
5'
Н'Дойе Шейк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Диоманде Исмаэль заработал фол
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Анже контролирует мяч.
4'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Фахир Файсал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Анже контролирует мяч.
2'
Кан контролирует мяч.
2'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Анже контролирует мяч.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Анже начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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