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Winline
Стадион:
Шарлеруа
1:0
Перерыв
Серкль Брюгге
0'
1:0
16' Гол
Бенавенте Кристиан
35' Желтая карточка
Таравель Жереми
37' Желтая карточка
Кардона Ирвин
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Кардона Ирвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Таравель Жереми получил желтую карточку от судьи
23'
Серкль Брюгге делает замену. Беньямин Ламбот уходит с поля, а Уэда Наомиси выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Бенавенте Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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