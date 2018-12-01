Эх Депай, Депай ... Такая возможность была забить с пенальти, но прицел почему-то сбился у голландца.
Стадион: Пьер Моруа
1:0
17' ГолРеми Лоик
2:0
28' ГолПепе Николя
40' Желтая карточкаДепай Мемфис
42' Желтая карточкаБамба Джонатан
43' Желтая карточкаМендес Тьяго
2:0
50' Не забитый пенальтиДепай Мемфис
Второй тайм
56'
56'
Терье Мартен из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Траоре Бертран из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
56'
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
Как он промахнулся? Траоре Бертран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
54'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
53'
53'
53'
53'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
52'
Шека из команды Лилль играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
52'
Отличные скиллы показывает Н'Домбеле Тангай, обводя своих соперников
52'
Реми Лоик из команды Лилль играет слишком грубо. Марсал Фернандо оказался на газоне.
51'
51'
51'
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
50'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Депай Мемфис бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
ПЕНАЛЬТИ - Мендес Тьяго из команды Лилль привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Траоре Бертран.
48'
48'
47'
47'
47'
47'
47'
46'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Пепе Николя задерживает мяч рукой
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
48'
48'
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иконе Джонатан нанес удар в каркас ворот!
48'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
47'
47'
Депай Мемфис из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Лилль имеет хороший шанс забить.
47'
46'
46'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
45'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
Депай Мемфис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
44'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
43'
Ауа Уссем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи
42'
Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Ауа Уссем
42'
Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
42'
42'
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Депай Мемфис получил желтую карточку от судьи
40'
Депай Мемфис из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Мендес Тьяго заработал фол
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
39'
Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
38'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
36'
36'
Траоре Бертран из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
36'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
36'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Терье Мартен из команды Лион делает пас партнеру.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
34'
34'
34'
Менди Ферлан наказан за толчок Пепе Николя
34'
Менди Ферлан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
32'
32'
Реми Лоик из команды Лилль играет слишком грубо. Марсело Антонио оказался на газоне.
32'
32'
Матч возобновлен
31'
Корне Максвелл получил травму и заменен. Терье Мартен выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Траоре Бертран наказан за толчок Реми Лоик
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
30'
Отличный пас сделал Менди Ферлан из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Реми Лоик сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
28'
Лилль имеет хороший шанс забить.
28'
Лилль начинает контратаку
28'
27'
27'
27'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
25'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
25'
Менди Ферлан мяч отрикошетил от ворот
24'
23'
23'
Удар от ворот произведет Лион
23'
Шанс! Фонте Жозе из команды Лилль пробил головой, но мимо
23'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
22'
Пепе Николя мяч отрикошетил от ворот
22'
22'
21'
21'
Соперник делает почти голевой пас, но Меньян Майк из команды Лилль начеку и спасает ситуацию.
21'
ШАНС! Траоре Бертран вышел один-на-один с голкипером...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
20'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
20'
Траоре Бертран из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Отличный гол забил Реми Лоик
17'
Челик Зеки сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Реми Лоик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
17'
Челик Зеки из команды Лилль делает отличный кросс...
17'
17'
17'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Марсал Фернандо из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
15'
15'
Дибала Кауадио из команды Лилль сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
15'
Балло Фоде из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
14'
14'
Корне Максвелл имел все шансы забить, но Меньян Майк сделал отличный сейв!
14'
ШАНС! Корне Максвелл вышел один-на-один с голкипером...
14'
13'
13'
Тете Кенни из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
13'
12'
12'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
11'
Денайе Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Марсело Антонио из команды Лион отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
11'
Меньян Майк отбил мяч на угловой после удара Депай Мемфис из штрафной площади.
11'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
11'
Тете Кенни из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
10'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
9'
9'
8'
8'
Марсело Антонио из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
7'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
6'
Тете Кенни из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
6'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
5'
5'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
4'
Депай Мемфис из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
3'
3'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
2'
2'
2'
2'
1'
Траоре Бертран из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лилль начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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