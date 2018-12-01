  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Winline
Стадион:
Лилль
2:0
Второй тайм: 56'
Лион
0'
1:0
17' Гол
Реми Лоик
2:0
28' Гол
Пепе Николя
40' Желтая карточка
Депай Мемфис
42' Желтая карточка
Бамба Джонатан
43' Желтая карточка
Мендес Тьяго
2:0
50' Не забитый пенальти
Депай Мемфис
56'
Второй тайм
56'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
56'
Терье Мартен из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Траоре Бертран из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
56'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
55'
Лион контролирует мяч.
55'
Удар от ворот произведет Лилль
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
Как он промахнулся? Траоре Бертран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
53'
Лион контролирует мяч.
53'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Шека из команды Лилль играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
52'
Отличные скиллы показывает Н'Домбеле Тангай, обводя своих соперников
Фол, нарушение
52'
Реми Лоик из команды Лилль играет слишком грубо. Марсал Фернандо оказался на газоне.
51'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Лилль
51'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Описание гола
50'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Депай Мемфис бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ - Мендес Тьяго из команды Лилль привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Траоре Бертран.
48'
Лион имеет хороший шанс забить.
48'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
47'
Лион контролирует мяч.
47'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
46'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Пепе Николя задерживает мяч рукой
46'
Лион контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
48'
Лион контролирует мяч.
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иконе Джонатан нанес удар в каркас ворот!
48'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет Лилль
47'
Депай Мемфис из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Лилль имеет хороший шанс забить.
47'
Лилль контролирует мяч.
46'
Лион контролирует мяч.
46'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Лион контролирует мяч.
45'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
45'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
Депай Мемфис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
44'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ауа Уссем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
43'
Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Ауа Уссем
Желтая карточка
42'
Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
42'
Отличный пас сделал Реми Лоик из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Лилль контролирует мяч.
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
40'
Депай Мемфис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Депай Мемфис из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Мендес Тьяго заработал фол
40'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
39'
Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Лион контролирует мяч.
38'
Лилль контролирует мяч.
38'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
36'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Траоре Бертран из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
36'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
36'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Терье Мартен из команды Лион делает пас партнеру.
35'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Лион контролирует мяч.
34'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Менди Ферлан наказан за толчок Пепе Николя
34'
Менди Ферлан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Лион контролирует мяч.
33'
Шека из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Реми Лоик из команды Лилль играет слишком грубо. Марсело Антонио оказался на газоне.
32'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
31'
Корне Максвелл получил травму и заменен. Терье Мартен выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Траоре Бертран наказан за толчок Реми Лоик
30'
Удар от ворот произведет Лилль
30'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
30'
Отличный пас сделал Менди Ферлан из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Реми Лоик сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
28'
Реми Лоик из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Лилль имеет хороший шанс забить.
28'
Лилль начинает контратаку
28'
Лилль контролирует мяч.
27'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
27'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
26'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
25'
Лион контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
25'
Менди Ферлан мяч отрикошетил от ворот
24'
Лион контролирует мяч.
23'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Лион
23'
Шанс! Фонте Жозе из команды Лилль пробил головой, но мимо
Угловой
23'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
22'
Пепе Николя мяч отрикошетил от ворот
22'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
21'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
21'
Соперник делает почти голевой пас, но Меньян Майк из команды Лилль начеку и спасает ситуацию.
21'
ШАНС! Траоре Бертран вышел один-на-один с голкипером...
21'
Лион имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
Офсайд
20'
Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
20'
Траоре Бертран из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Отличный гол забил Реми Лоик
17'
Челик Зеки сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Реми Лоик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
17'
Челик Зеки из команды Лилль делает отличный кросс...
17'
Лилль контролирует мяч.
17'
Лион контролирует мяч.
17'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Марсал Фернандо из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
15'
Лион контролирует мяч.
15'
Дибала Кауадио из команды Лилль сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
15'
Лилль контролирует мяч.
15'
Лион контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
15'
Балло Фоде из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Лилль контролирует мяч.
14'
Корне Максвелл имел все шансы забить, но Меньян Майк сделал отличный сейв!
14'
ШАНС! Корне Максвелл вышел один-на-один с голкипером...
14'
Лион имеет хороший шанс забить.
13'
Удар от ворот произведет Лилль
13'
Тете Кенни из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
Лион контролирует мяч.
13'
Лилль контролирует мяч.
12'
Лион контролирует мяч.
12'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Лион контролирует мяч.
11'
Денайе Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Марсело Антонио из команды Лион отправил кросс в штрафную...
11'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
11'
Меньян Майк отбил мяч на угловой после удара Депай Мемфис из штрафной площади.
11'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
11'
Тете Кенни из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Лион имеет хороший шанс забить.
10'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
10'
Лион контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
9'
Лион контролирует мяч.
9'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Лилль
8'
Лион контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Лилль
8'
Удар от ворот произведет Лилль
8'
Марсело Антонио из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
Лион контролирует мяч.
7'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
6'
Тете Кенни из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Лион контролирует мяч.
6'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Лион контролирует мяч.
5'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Лион контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
4'
Реми Лоик из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ауа Уссем пострадал.
4'
Удар от ворот произведет Лилль
4'
Депай Мемфис из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
3'
Лион контролирует мяч.
3'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Лилль контролирует мяч.
Офсайд
2'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Лилль контролирует мяч.
2'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Траоре Бертран из команды Лион сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лилль начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Греция: Суперлига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация