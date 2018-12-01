Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

49' Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' ШТАНГА! Так было близко к голу - Иконе Джонатан нанес удар в каркас ворот!

47' Удар от ворот произведет Лилль

47' Лилль имеет хороший шанс забить.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

44' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

44' Депай Мемфис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

44' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ауа Уссем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи

42' Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи

42' Отличный пас сделал Реми Лоик из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Депай Мемфис получил желтую карточку от судьи

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

35' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Менди Ферлан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Шека из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Лилль

30' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

30' Отличный пас сделал Менди Ферлан из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

28' Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!

28' Лилль имеет хороший шанс забить.

27' Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

25' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Лион

22' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Соперник делает почти голевой пас, но Меньян Майк из команды Лилль начеку и спасает ситуацию.

21' Лион имеет хороший шанс забить.

20' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

17' Г О О О О Л - Реми Лоик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

17' Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Лион имеет хороший шанс забить.

13' Удар от ворот произведет Лилль

12' Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лион имеет хороший шанс забить.

10' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Лилль

8' Удар от ворот произведет Лилль

8' Удар от ворот произведет Лилль

7' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

6' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

4' Удар от ворот произведет Лилль

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лилль начинает с центра поля