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Winline
Стадион:
Ним
0:0
Первый тайм: 21'
Амьен
0'
6' Желтая карточка
Мендоса Стивен
21'
Первый тайм
21'
Амьен контролирует мяч.
21'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Амьен начинает контратаку
20'
Ним контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Амьен контролирует мяч.
18'
Ним контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Амьен
18'
Мауасса Фет из команды Ним делает неудачный навес.
17'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
16'
Депрес Клеман из команды Ним в офсайде
Травма, повреждение
16'
Мендоса Стивен возвращается на поле.
16'
Амьен контролирует мяч.
16'
Ним контролирует мяч.
15'
Амьен контролирует мяч.
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
14'
Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Отличный пас сделал Бодмер Матьё из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
12'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Мауасса Фет из команды Ним подал угловой слева.
11'
Депрес Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
11'
Мауасса Фет из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
11'
Амьен контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Амьен
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Амьен контролирует мяч.
9'
Ним контролирует мяч.
9'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Амьен
8'
ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Гартнер Регис не дал случится голу! Депрес Клеман должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
8'
Ним имеет хороший шанс забить.
8'
Ним контролирует мяч.
8'
Амьен контролирует мяч.
8'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Опасность предотвращена - Лефор Жордан из команды Амьен вступил в отбор удачно
Желтая карточка
6'
Мендоса Стивен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Мендоса Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Рипар Рено
6'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
6'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
5'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
5'
Буанга Денис возвращается на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Ним контролирует мяч.
4'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
2'
Удар от ворот произведет Ним
2'
Амьен контролирует мяч.
1'
Соперник делает почти голевой пас, но Гартнер Регис из команды Амьен начеку и спасает ситуацию.
1'
Ним контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ним начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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