Стадион: Дес Костьерес
6' Желтая карточкаМендоса Стивен
Первый тайм
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
20'
Амьен начинает контратаку
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
18'
18'
18'
Мауасса Фет из команды Ним делает неудачный навес.
17'
17'
16'
Депрес Клеман из команды Ним в офсайде
16'
Мендоса Стивен возвращается на поле.
16'
16'
15'
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
14'
Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Отличный пас сделал Бодмер Матьё из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
13'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мауасса Фет из команды Ним подал угловой слева.
11'
Депрес Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
11'
Мауасса Фет из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
9'
9'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
8'
ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Гартнер Регис не дал случится голу! Депрес Клеман должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
8'
Ним имеет хороший шанс забить.
8'
8'
8'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Опасность предотвращена - Лефор Жордан из команды Амьен вступил в отбор удачно
6'
Мендоса Стивен получил желтую карточку от судьи
6'
Безумный фол. Мендоса Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Рипар Рено
6'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
6'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
5'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Буанга Денис возвращается на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
4'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
2'
Удар от ворот произведет Ним
2'
1'
Соперник делает почти голевой пас, но Гартнер Регис из команды Амьен начеку и спасает ситуацию.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ним начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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