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Стадион: Зрители: 15626
Херенвен
2:1
Второй тайм: 79'
Фортуна Ситтард
0'
1:0
43' Гол
Хег Даниэль
2:0
47' Пенальти
Зенели Арбер
2:1
48' Гол
Лампру Лазарос
51' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
56' Желтая карточка
Пинту Мика
62' Желтая карточка
Кобаяси Юки
74' Желтая карточка
Димерс Марк
79'
Второй тайм
79'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
78'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
78'
Хорошую попытку сделал Зенели Арбер. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
76'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Кобаяси Юки пострадал.
75'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Новакович Андрия
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
74'
Судья подбегает и показывает Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отложенную желтую карточку за фол.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Берген Митчелл, и мяч снова в игре
74'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
74'
Влап Михел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Влап Михел
73'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
72'
Кобаяси Юки из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Влап Михел
Фол, нарушение
71'
Семеду Лисандру наказан за толчок Вауденберг Лукас
70'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
Эль-Мессауди Ахмед получил травму и заменен. Видигал Андре выходит на поле.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Даммерс Вессель
68'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
68'
Эль-Мессауди Ахмед возвращается на поле.
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мессауди Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Эль-Мессауди Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Кобаяси Юки пострадал.
Фол, нарушение
65'
Даммерс Вессель наказан за толчок Влап Михел
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
63'
Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
Даммерс Вессель нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
62'
Кобаяси Юки получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет слишком грубо. Димерс Марк оказался на газоне.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 15626 болельщиков
61'
Удар от ворот произведет Херенвен
61'
Лампру Лазарос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
59'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
58'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
57'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
Угловой
57'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
57'
Кобаяси Юки исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
56'
Пинту Мика получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Ван Берген Митчелл пострадал.
56'
Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Отличные скиллы показывает Димерс Марк, обводя своих соперников
55'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
54'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард делает навес прямо в штрафную.
53'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Херенвен
51'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
51'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
51'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
Желтая карточка
51'
Судья подбегает и показывает Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард отложенную желтую карточку за фол.
50'
Зенели Арбер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Родригес Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лампру Лазарос из команды команды Фортуна Ситтард.
48'
Опасность! Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Херенвен забивает с точки!
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ! - Эссерс Клинт дергает за футболку соперника (это был Зенели Арбер) и рефери назначает пенальти!
46'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
46'
Влап Михел из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Херенвен контролирует мяч.
43'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГОООООЛ - Хег Даниэль Херенвен забивает ударом головой
Угловой
43'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
43'
Влап Михел мяч отрикошетил от ворот
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Зенели Арбер, и мяч снова в игре
42'
Опасность! Ринстра Бен из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Херенвен контролирует мяч.
40'
Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Ван Амерсфоорт Пелле мяч отрикошетил от ворот
39'
Херенвен контролирует мяч.
38'
Херенвен контролирует мяч.
37'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
Угловой
37'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
36'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
35'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
35'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
35'
Зенели Арбер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
34'
Ван Берген Митчелл возвращается на поле.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Ван Берген Митчелл пострадал.
33'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
Херенвен контролирует мяч.
32'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
Травма, повреждение
30'
Зенели Арбер возвращается на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Зенели Арбер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Зенели Арбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
27'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
26'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
25'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
23'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Штоккерс Финн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Удар от ворот произведет Херенвен
19'
Лампру Лазарос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
16'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Удар от ворот произведет Херенвен
15'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
15'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
13'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
13'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
10'
Опасность! Влап Михел из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Эссерс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Берген Митчелл, и мяч снова в игре
9'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Родригес Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
7'
После удара головой, который сделал Пири Кик мяч выносится вратарем на угловой
7'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Штоккерс Финн пострадал.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
6'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Офсайд
2'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
2'
Опасность! Кобаяси Юки из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
1'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Зенели Арбер из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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