Стадион: Абе Ленстра Зрители: 15626
2:1
Второй тайм: 79'
1:0
43' ГолХег Даниэль
2:0
47' ПенальтиЗенели Арбер
2:1
48' ГолЛампру Лазарос
51' Желтая карточкаНиняй Бранислав
56' Желтая карточкаПинту Мика
62' Желтая карточкаКобаяси Юки
74' Желтая карточкаДимерс Марк
Второй тайм
79'
79'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
78'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
78'
Хорошую попытку сделал Зенели Арбер. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Кобаяси Юки пострадал.
75'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Новакович Андрия
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Судья подбегает и показывает Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отложенную желтую карточку за фол.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Берген Митчелл, и мяч снова в игре
74'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
74'
Влап Михел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
74'
73'
Судья сигнализирует, что Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Влап Михел
73'
72'
Кобаяси Юки из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Влап Михел
71'
Семеду Лисандру наказан за толчок Вауденберг Лукас
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
Эль-Мессауди Ахмед получил травму и заменен. Видигал Андре выходит на поле.
69'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Даммерс Вессель
68'
68'
Эль-Мессауди Ахмед возвращается на поле.
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мессауди Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Эль-Мессауди Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Кобаяси Юки пострадал.
65'
Даммерс Вессель наказан за толчок Влап Михел
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
63'
Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
Даммерс Вессель нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Кобаяси Юки получил желтую карточку от судьи
62'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет слишком грубо. Димерс Марк оказался на газоне.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 15626 болельщиков
61'
61'
Лампру Лазарос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
60'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Судья сигнализирует, что Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
59'
58'
58'
57'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
57'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
57'
Кобаяси Юки исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
56'
Пинту Мика получил желтую карточку от судьи
56'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Ван Берген Митчелл пострадал.
56'
Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Отличные скиллы показывает Димерс Марк, обводя своих соперников
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
54'
54'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эссерс Клинт из команды Фортуна Ситтард делает навес прямо в штрафную.
53'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
51'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает неудачный навес.
51'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
51'
51'
Судья подбегает и показывает Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард отложенную желтую карточку за фол.
50'
Зенели Арбер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Родригес Хосе сделал результативную передачу.
48'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лампру Лазарос из команды команды Фортуна Ситтард.
48'
Опасность! Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Херенвен забивает с точки!
47'
ПЕНАЛЬТИ! - Эссерс Клинт дергает за футболку соперника (это был Зенели Арбер) и рефери назначает пенальти!
46'
46'
Влап Михел из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
43'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
43'
ГОООООЛ - Хег Даниэль Херенвен забивает ударом головой
43'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
43'
Влап Михел мяч отрикошетил от ворот
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Зенели Арбер, и мяч снова в игре
42'
Опасность! Ринстра Бен из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
40'
Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Ван Амерсфоорт Пелле мяч отрикошетил от ворот
39'
38'
37'
37'
37'
Хег Даниэль из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
37'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
36'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
35'
Зенели Арбер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Ван Берген Митчелл возвращается на поле.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Ван Берген Митчелл пострадал.
33'
33'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
33'
32'
31'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
30'
Зенели Арбер возвращается на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Зенели Арбер получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Зенели Арбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
27'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
26'
26'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
24'
23'
23'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
23'
Матч возобновлен
23'
Штоккерс Финн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
19'
Лампру Лазарос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
17'
17'
16'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
15'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
15'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
13'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
13'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
10'
Опасность! Влап Михел из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Эссерс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Берген Митчелл, и мяч снова в игре
9'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Родригес Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
7'
После удара головой, который сделал Пири Кик мяч выносится вратарем на угловой
7'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Штоккерс Финн пострадал.
6'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
4'
2'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
2'
Опасность! Кобаяси Юки из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
2'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Зенели Арбер из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
Итог 1 Мэйденхэд Юнайтед 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Борэм Вуд Отл 0 Мэйдстоун 0 Мэйденхэд Юнайтед Отл 0 Барнет 0 Честерфилд Итог 2 Истли 2 Довер Итог 2 Лейтон Ориент 0 Гейтсхед Итог 0 Олдершот 2 Эббсфлит Отл 0 Бромли 0 Рексем Итог 1 Хартлпул 2 Дагенем энд Редбридж Итог 3 Сэлфорд Сити 0 Хавант энд Уотерлувилл Итог 2 Филд 2 Саттон Итог 0 Брейнтри 2 Барроу
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Nuneaton Borough FC 3 Блит Спартанс Итог 2 Йорк Сити 0 Юнайтед оф Манчестер Итог 0 Телфорд 2 Брэдфорд Парк Итог 3 Честер 1 Дарлингтон Итог 2 Херефорд 1 Альфретон Отл 0 Саутпорт 0 Лемингтон Итог 1 Брэкли 2 Олтринэм Отл 0 Керзон 0 Гайзли Отл 0 Спеннимур Таун 0 Киддерминстер Отл 0 Эштон Юнайтед 0 Стокпорт Итог 1 Чорли 1 Бостон Юнайтед
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 2 Конкорд Рейнджерс 1 Хемел Хемпстэд Отл 0 Слауг 0 Бат Итог 3 Уэллинг 1 Ханегрфорд Таун Итог 1 Чиппенхэм Таун 3 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 1 Хэмптон энд Ричмонд 0 Ист Таррок Юнайтед Итог 0 Уэлдстон 3 Истборн Итог 2 Биллерикей 3 Оксфорд Сити Итог 2 Челмсфорд 0 Глостер Итог 0 Далвич Гамлет 2 Торкуэй Отл 0 Труро 0 Сент-Олбанс Отл 0 Уокинг 0 Дартфорд
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Серия A
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (1/2 финала)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/4 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K. League 2: Плей-офф (Финал)
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
Итог 2 Консадоле Саппоро 2 Санфречче Хиросима Итог 2 Нагойя Грампус 2 Сёнан Бельмаре Итог 1 Йокогама Маринос 2 Серезо Осака Итог 4 В-Варен Нагасаки 4 Симидзу С-Палс Итог 0 Касима Антлерс 0 Саган Тосу Итог 2 Кавасаки Фронтале 1 Джубило Ивата Итог 3 Виссел Кобе 2 Вегальта Сендай Итог 4 Касива Рейсол 2 Гамба Осака Итог 3 Урава Редс 2 Токио
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить