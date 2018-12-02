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Winline
Стадион:
Веллингтон Феникс
1:0
Перерыв
Перт Глори
0'
28' Желтая карточка
Liberato Cacace
1:0
44' Гол
Кришна Рой
45' Желтая карточка
Оикономидис Кристофер
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Оикономидис Кристофер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Liberato Cacace получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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