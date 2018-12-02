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Winline
Стадион:
Мельбурн Сити
2:0
Второй тайм: 67'
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
2' Гол
Макгри Райли
17' Желтая карточка
Lachlan Jackson
45' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
2:0
45' Гол
Брэттан Люк
67'
Второй тайм
59'
Ньюкасл Джетс делает замену. Steven Peter Ugarkovic уходит с поля, а Ридентон Мэтью выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Брэттан Люк бьет в цель!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Lachlan Jackson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Макгри Райли бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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