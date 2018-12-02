Стадион: Йохан Кройф Арена
3:1
Первый тайм: 45+'
1:0
15' ГолНерес Давид
2:0
21' ГолТальяфико Николас
2:1
39' ГолМейерс Арон
3:1
44' ГолДе Лихт Маттайс
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Первый тайм
46'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
Де Йонг Френки сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Де Лихт Маттайс из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Удар от ворот произведет Аякс
43'
Госсенс Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
42'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
41'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
40'
40'
Госсенс Джон возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
39'
Г О О О О Л Мейерс Арон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Госсенс Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Госсенс Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Госсенс Джон
36'
Тадич Душан из команды Аякс играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
35'
Де Йонг Френки бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
35'
34'
Хороший удар издали нанес Де Лихт Маттайс, но отличный сейв сделал Цвинкелс Роберт. Угловой.
34'
33'
33'
Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Госсенс Джон возвращается на поле.
32'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Госсенс Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Госсенс Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Мазрауи Нуссер наказан за толчок Мейерс Арон
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
29'
Бекер Шеральдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Мазрауи Нуссер мяч отрикошетил от ворот
29'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
27'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
27'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Баккер Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Удар от ворот произведет Аякс
26'
Госсенс Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
24'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
24'
Мазрауи Нуссер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
21'
ГОООООЛ - Тальяфико Николас Аякс забивает ударом головой
21'
Лабьяд Закария из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
21'
20'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
20'
Тальяфико Николас мяч отрикошетил от ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
Блинд Дэйли нанес удар издали, а Цвинкелс Роберт отбил его обратно в игру!
19'
18'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
18'
18'
Тальяфико Николас из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
18'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
17'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
15'
Г О О О О Л - Нерес Давид забивает!
15'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Тальяфико Николас из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
14'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
13'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
12'
12'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
12'
11'
Нерес Давид нанес удар головой, но Цвинкелс Роберт перевел мяч на угловой!
11'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
10'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
7'
Онана Андре отбил мяч на угловой после удара Бекер Шеральдо из штрафной площади.
7'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
6'
5'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
4'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
3'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
1'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Аякс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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