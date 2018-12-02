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Стадион:
Аякс
3:1
Первый тайм: 45+'
АДО Ден Хааг
0'
1:0
15' Гол
Нерес Давид
2:0
21' Гол
Тальяфико Николас
2:1
39' Гол
Мейерс Арон
3:1
44' Гол
Де Лихт Маттайс
45'+2
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Первый тайм
46'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Аякс контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
Де Йонг Френки сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Де Лихт Маттайс из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Удар от ворот произведет Аякс
43'
Госсенс Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
42'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
41'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Угловой
40'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
Травма, повреждение
40'
Госсенс Джон возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л Мейерс Арон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Госсенс Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Госсенс Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Госсенс Джон
Фол, нарушение
36'
Тадич Душан из команды Аякс играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
36'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Аякс контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
35'
Де Йонг Френки бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
35'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
34'
Хороший удар издали нанес Де Лихт Маттайс, но отличный сейв сделал Цвинкелс Роберт. Угловой.
34'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
33'
Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Травма, повреждение
32'
Госсенс Джон возвращается на поле.
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Госсенс Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Госсенс Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Мазрауи Нуссер наказан за толчок Мейерс Арон
30'
Аякс имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Аякс контролирует мяч.
29'
Бекер Шеральдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
29'
Мазрауи Нуссер мяч отрикошетил от ворот
29'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
27'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
27'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Лабьяд Закария из команды Аякс подал угловой слева.
26'
Баккер Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
26'
Аякс имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Аякс
26'
Госсенс Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
24'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
24'
Мазрауи Нуссер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Аякс имеет хороший шанс забить.
23'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГОООООЛ - Тальяфико Николас Аякс забивает ударом головой
21'
Лабьяд Закария из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
21'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
20'
Тальяфико Николас мяч отрикошетил от ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
Блинд Дэйли нанес удар издали, а Цвинкелс Роберт отбил его обратно в игру!
19'
Аякс контролирует мяч.
18'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
18'
Лабьяд Закария из команды Аякс подал угловой слева.
18'
Тальяфико Николас из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
18'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Аякс контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Нерес Давид забивает!
15'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Тальяфико Николас из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Аякс контролирует мяч.
14'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Лабьяд Закария из команды Аякс подал угловой слева.
14'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
14'
Аякс имеет хороший шанс забить.
13'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
13'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
12'
Аякс контролирует мяч.
12'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Лабьяд Закария из команды Аякс подал угловой слева.
11'
Нерес Давид нанес удар головой, но Цвинкелс Роберт перевел мяч на угловой!
11'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
11'
Аякс контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
10'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Аякс контролирует мяч.
8'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
8'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
7'
Онана Андре отбил мяч на угловой после удара Бекер Шеральдо из штрафной площади.
7'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
7'
Аякс имеет хороший шанс забить.
6'
Аякс контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
5'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Аякс имеет хороший шанс забить.
4'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
4'
Лабьяд Закария из команды Аякс подал угловой слева.
4'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
3'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
3'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
1'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Аякс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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