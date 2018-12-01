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Кёльн
1:0
Первый тайм: 45'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
17' Гол
Dominick Drexler
45'
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Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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