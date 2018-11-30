1:1
Перерыв
1:0
9' ГолТеструт Паскаль
1:1
12' ГолMarco Gruettner
26' Желтая карточкаНазаров Дмитрий II
36' Желтая карточкаСоренсен Асгер
39' Желтая карточкаАдамян Саргис
40' Желтая карточкаHamadi Al Ghaddioui
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Hamadi Al Ghaddioui получил желтую карточку от судьи
39'
Адамян Саргис получил желтую карточку от судьи
36'
Соренсен Асгер получил желтую карточку от судьи
26'
Назаров Дмитрий II получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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