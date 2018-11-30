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PariMatch
Эрцгебирге Ауэ
1:1
Перерыв
Ян
0'
1:0
9' Гол
Теструт Паскаль
1:1
12' Гол
Marco Gruettner
26' Желтая карточка
Назаров Дмитрий II
36' Желтая карточка
Соренсен Асгер
39' Желтая карточка
Адамян Саргис
40' Желтая карточка
Hamadi Al Ghaddioui
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Hamadi Al Ghaddioui получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Адамян Саргис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Соренсен Асгер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Назаров Дмитрий II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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