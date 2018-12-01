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Winline
Унион Берлин
2:0
Перерыв
Дармштадт
0'
1:0
28' Гол
Андерссон Себастьян
2:0
43' Гол
Андерссон Себастьян
44' Желтая карточка
Сулу Айтач
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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