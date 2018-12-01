  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Winline
Санкт-Паули
0:0
Перерыв
Динамо Дрезден
0'
30' Желтая карточка
Ersin Zehir
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Санкт-Паули делает замену. Дели Матс Мёллер уходит с поля, а Верман Хенк выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Ersin Zehir получил желтую карточку от судьи
24'
Санкт-Паули делает замену. Марвин Кнолл уходит с поля, а Ersin Zehir выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Германия: Бундеслига 2
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Индия: И-Лига
Индонезия: Лига 1
Иран: Персиан Галф Про Лига
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Черногория: Первый дивизион


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация