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PariMatch
Падерборн
0:0
Перерыв
Арминия
0'
34' Желтая карточка
Михель Свен
44' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Фогльзаммер Андреас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Михель Свен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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