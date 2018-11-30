34' Желтая карточкаМихель Свен
44' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Фогльзаммер Андреас получил желтую карточку от судьи
34'
Михель Свен получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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