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Дуйсбург
0:3
Второй тайм: 77'
Хольштайн Киль
0'
24' Желтая карточка
Серра Янни
38' Желтая карточка
Хаджири Энис
0:1
56' Гол
Kingsley Schindler
59' Желтая карточка
Ферхук Йон
0:2
60' Гол
Серра Янни
68' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
70' Желтая карточка
Andreas Wiegel
0:3
77' Гол
Серра Янни
77'
Второй тайм
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
76'
Дуйсбург делает замену. Шнелльхардт Фабиан уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Andreas Wiegel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
67'
Хольштайн Киль делает замену. Мефферт Йонас уходит с поля, а Atakan Karazor выходит на его замену.
67'
Дуйсбург делает замену. Бомхауэр Дастин уходит с поля, а Сукута-Пасу Ричард выходит на его замену.
61'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Cauly Oliveira Souza выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Kingsley Schindler бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Серра Янни получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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