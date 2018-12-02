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Зандхаузен
1:2
Второй тайм: 78'
Хайденхайм
0'
1:0
8' Гол
Philipp Foerster
31' Желтая карточка
Фейк Арне
35' Желтая карточка
Дорш Никлас
1:1
39' Гол
Фейк Арне
42' Желтая карточка
Доведан Никола
1:2
45' Гол
Томалла Денис
78'
Второй тайм
75'
Хайденхайм делает замену. Фейк Арне уходит с поля, а Виттек Матиас выходит на его замену.
65'
Зандхаузен делает замену. Фольманн Корбиниан уходит с поля, а Felix Mueller выходит на его замену.
56'
Хайденхайм делает замену. Дорш Никлас уходит с поля, а Андрих Роберт выходит на его замену.
54'
Зандхаузен делает замену. Гисласон Рюрик уходит с поля, а Вутен Эндрю выходит на его замену.
53'
Зандхаузен делает замену. Maximilian Jansen уходит с поля, а Kevin Behrens выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Томалла Денис бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Доведан Никола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Фейк Арне бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Дорш Никлас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Фейк Арне получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Philipp Foerster бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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