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Winline
Магдебург
0:0
Второй тайм: 73'
Бохум
0'
32' Желтая карточка
Ли Чхон-Ён
33' Желтая карточка
Лосилья Антони
51' Желтая карточка
Charles-Elie Leprevotte
73'
Второй тайм
Желтая карточка
51'
Charles-Elie Leprevotte получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Ли Чхон-Ён получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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