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Winline
Стадион:
Хераклес
1:0
Первый тайм: 37'
ВВВ-Венло
0'
1:0
3' Гол
Далмау Адриан
37'
Первый тайм
37'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван Хинтум Барт из команды Хераклес.
36'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Угловой
35'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
35'
Боргманн Аксель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Сёнтьенс Ральф нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
33'
Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло делает отличный кросс...
33'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
32'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
32'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
32'
Далмау Адриан нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
31'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
31'
Сёнтьенс Ральф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
30'
Хераклес начинает контратаку
30'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
28'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
27'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
26'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
26'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Удар от ворот произведет Хераклес
24'
Как он промахнулся? Млапа Пениэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
23'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
23'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Хераклес нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
22'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
22'
Хороший удар издали нанес Кювас Брандлей, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
Угловой
22'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
21'
Брейкерс Тим из команды Хераклес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
21'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Далмау Адриан из штрафной площади.
21'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
20'
Хераклес контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
19'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
18'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Ван Хинтум Барт оказался на газоне.
17'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
17'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Хераклес контролирует мяч.
16'
Хераклес контролирует мяч.
15'
Хорошую попытку сделал Далмау Адриан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Ван ден Бёйс Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
14'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
13'
Хераклес контролирует мяч.
13'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
6'
Хераклес начинает контратаку
6'
Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
3'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Далмау Адриан изменил счет на табло!
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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