Стадион: Полман
1:0
3' ГолДалмау Адриан
Первый тайм
37'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
36'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван Хинтум Барт из команды Хераклес.
36'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
35'
Боргманн Аксель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Сёнтьенс Ральф нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
33'
Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло делает отличный кросс...
33'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
32'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
Далмау Адриан нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
31'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сёнтьенс Ральф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Судья сигнализирует, что Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
30'
Хераклес начинает контратаку
30'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
28'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Судья сигнализирует, что Боргманн Аксель из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
27'
26'
26'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
26'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Удар от ворот произведет Хераклес
24'
Как он промахнулся? Млапа Пениэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
23'
23'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Хераклес нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
22'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хороший удар издали нанес Кювас Брандлей, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
22'
21'
Брейкерс Тим из команды Хераклес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
21'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Далмау Адриан из штрафной площади.
21'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Ван Хинтум Барт оказался на газоне.
17'
17'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
16'
15'
Хорошую попытку сделал Далмау Адриан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Ван ден Бёйс Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
13'
13'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
6'
Хераклес начинает контратаку
6'
Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
3'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Далмау Адриан изменил счет на табло!
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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