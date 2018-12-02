Стадион: Де Кёйп
15' Желтая карточкаФиргевер Ник
26' Желтая карточкаВан Бик Свен
1:0
28' ГолЙоргенсен Николай
2:0
33' ГолЛарссон Сэм
Первый тайм
36'
35'
ШАНС! Йоргенсен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
35'
Фейеноорд начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
34'
ПСВ контролирует мяч.
33'
ГОООООЛ - Ларссон Сэм из команды Фейеноорд забивает из-за штрафной площади
33'
Де Йонг Люк ошибается в защите.
33'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
32'
32'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
32'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
ПСВ контролирует мяч.
30'
После дальнего удара, который нанес Йоргенсен Николай мяч отбит вратарем
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
28'
Де Вильена Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
28'
Фейеноорд начинает контратаку
28'
27'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
27'
Матч возобновлен
27'
Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Ван Бик Свен получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Ван Бик Свен грубо играет против соперника. Пострадал Де Йонг Люк
26'
26'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Юсте Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
24'
24'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
23'
Фиргевер Ник бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
23'
23'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
22'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
21'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Шваб Даниэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
19'
Ларссон Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
18'
18'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
17'
Бергёйс Стивен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
16'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
15'
Фиргевер Ник получил желтую карточку от судьи
15'
Безумный фол. Фиргевер Ник грубо играет против соперника. Пострадал Йоргенсен Николай
15'
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
8'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
7'
7'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
3'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бейло Юстин
2'
2'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
2'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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