Стадион: Ceres Park Зрители: 4420
18' Желтая карточкаAdam Jakobsen
0:1
20' ГолИллой-Айет Владис-Эммерсон
38' Желтая карточкаСпельманн Мартин
1:1
45' ГолНильсен Каспер
2:1
52' ГолНильсен Каспер
71' Желтая карточкаAllan Sousa
90' Желтая карточкаНильсен Каспер
Второй тайм
96'
Нильсен Каспер из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
96'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
96'
96'
Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
96'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
95'
Вайле начинает контратаку
95'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Судья сигнализирует, что Zhenao Wang из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
95'
Миканович Дино нанес удар, мяч был парирован, но Байза Павол не удержал его в руках.
95'
Туту Юссеф из команды Орхус делает пас партнеру.
94'
94'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
94'
94'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
93'
93'
Туту Юссеф нанес удар издали, а Байза Павол отбил его обратно в игру!
92'
91'
Греве Мадс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
91'
Спельманн Мартин не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 4420 болельщиков
89'
Уалли Оскар получил травму и заменен. Kasper T. Kristensen выходит на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Нильссон Хокан из команды Вайле играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
89'
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
88'
Хальберг Мелькер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
88'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
88'
87'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
87'
87'
Туту Юссеф нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
ШАНС! Туту Юссеф вышел один-на-один с голкипером...
87'
Туту Юссеф из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
87'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
87'
Allan Sousa из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
87'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
86'
Амини Мустафа из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
86'
Zhenao Wang из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Миканович Дино из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Arbnor Mucolli получил травму и заменен. Zhenao Wang выходит на поле.
85'
Tobias Moelgaard из команды Вайле играет слишком грубо. Анкерсен Якоб оказался на газоне.
84'
84'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
83'
83'
ШАНС! Adam Jakobsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
83'
82'
82'
82'
82'
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Греве Мадс из команды Вайле.
81'
Опасность предотвращена - Греве Мадс из команды Вайле вступил в отбор удачно
81'
81'
81'
81'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Allan Sousa из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
79'
79'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает пас партнеру.
79'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
79'
78'
Судья сигнализирует, что Туту Юссеф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
78'
77'
77'
Матч возобновлен
76'
Уалли Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Adam Jakobsen из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
75'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
75'
Отличный пас сделал Амини Мустафа из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
74'
74'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Allan Sousa и попал в каркас ворот!
73'
73'
73'
73'
Уалли Оскар из команды Орхус сделал отличный сейв!
72'
Нильссон Хокан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Уалли Оскар перевел мяч на угловой.
72'
72'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
71'
Тактическая замена. Юрченко Владлен уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
71'
Судья подбегает и показывает Allan Sousa из команды Вайле отложенную желтую карточку за фол.
69'
69'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Миканович Дино из команды Орхус делает пас партнеру.
67'
67'
Отличный пас сделал Tobias Moelgaard из команды Вайле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
66'
Хорошую попытку сделал Сана Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает пас партнеру.
66'
66'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
65'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
65'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
64'
Вайле делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
64'
Тактическая замена. Рамадани Юльбер уходит с поля и его заменяет Хальберг Мелькер
64'
64'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
64'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
63'
63'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Уалли Оскар делает длинную передачу вперед
63'
Орхус контролирует мяч.
61'
Опасность предотвращена - Миканович Дино из команды Орхус вступил в отбор удачно
61'
61'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
60'
60'
60'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Уалли Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Allan Sousa задерживает мяч рукой
59'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
59'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Jens Stage нанес удар головой, но Байза Павол спокойно отбил мяч.
58'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
58'
Байза Павол не дал случится голу! Амини Мустафа должен был забивать, но Байза Павол сделал отличный сейв
58'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает пас партнеру.
57'
57'
Allan Sousa наказан за толчок Нильсен Каспер
56'
56'
56'
56'
55'
55'
55'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
55'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
54'
54'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Отличный гол забил Нильсен Каспер
52'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
52'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Adam Jakobsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает неудачный навес.
50'
50'
Хорошую попытку сделал Allan Sousa. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Юрченко Владлен из команды Вайле делает пас партнеру.
49'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
48'
Миканович Дино делает длинную передачу вперед
48'
48'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Отличный гол забил Нильсен Каспер
46'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер изменил счет на табло!
45'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Отличный пас сделал Сана Тобиас из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
43'
43'
Юрченко Владлен из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Юрченко Владлен из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
43'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Скооп Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
42'
41'
41'
41'
Отличные скиллы показывает Гира Адама, обводя своих соперников
41'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
40'
40'
40'
40'
Arbnor Mucolli из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
39'
39'
39'
Adam Jakobsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Рамадани Юльбер из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
39'
38'
38'
Судья подбегает и показывает Спельманн Мартин из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
38'
Allan Sousa нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
37'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
36'
36'
Jens Stage из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
36'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
35'
Jens Stage из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
35'
Tobias Moelgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
35'
35'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
34'
34'
34'
Хорошую попытку сделал Нильсен Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
33'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
33'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
32'
Jens Stage из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
30'
Орхус контролирует мяч.
30'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
29'
29'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
28'
Tobias Moelgaard из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
27'
27'
27'
27'
27'
26'
26'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
26'
Спельманн Мартин нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
26'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
26'
25'
Судья сигнализирует, что Adam Jakobsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
24'
Arbnor Mucolli из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
20'
Г О О О О Л - Иллой-Айет Владис-Эммерсон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
20'
Плохо сыграл Канструп Пьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
20'
20'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
19'
Давидсен Вильормур нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Анкерсен Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
19'
Arbnor Mucolli из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
19'
Уалли Оскар из команды Орхус сделал отличный сейв!
19'
Должен был быть гол! Юрченко Владлен имел отличный шанс, но Уалли Оскар не дал голу состоятся!
18'
Arbnor Mucolli завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
17'
17'
17'
Должен был быть гол! Юрченко Владлен имел отличный шанс, но Уалли Оскар не дал голу состоятся!
17'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
16'
16'
16'
16'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
16'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
15'
Allan Sousa из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Вайле начинает контратаку
15'
15'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Шанс! Греве Мадс из команды Вайле пробил головой, но мимо
14'
13'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
13'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
10'
10'
10'
Шанс! Спельманн Мартин из команды Орхус пробил головой, но мимо
9'
Канструп Пьер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
9'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
9'
Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Миканович Дино из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
8'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скооп Якоб из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
7'
7'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
6'
6'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Allan Sousa из команды Вайле делает пас партнеру.
6'
5'
Adam Jakobsen из команды Вайле в офсайде
5'
Юрченко Владлен из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
4'
4'
4'
Юрченко Владлен бьет со штрафного в створ, но Уалли Оскар держит все под контролем
3'
Амини Мустафа из команды Орхус играет слишком грубо. Скооп Якоб оказался на газоне.
3'
Arbnor Mucolli из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вайле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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