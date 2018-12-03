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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4420
Орхус
2:1
Конец матча
Вайле
0'
18' Желтая карточка
Adam Jakobsen
0:1
20' Гол
Иллой-Айет Владис-Эммерсон
38' Желтая карточка
Спельманн Мартин
1:1
45' Гол
Нильсен Каспер
2:1
52' Гол
Нильсен Каспер
71' Желтая карточка
Allan Sousa
90' Желтая карточка
Нильсен Каспер
90'+6
Второй тайм
96'
Нильсен Каспер из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
96'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
96'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
96'
Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
95'
Вайле начинает контратаку
95'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Zhenao Wang из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
95'
Миканович Дино нанес удар, мяч был парирован, но Байза Павол не удержал его в руках.
95'
Туту Юссеф из команды Орхус делает пас партнеру.
94'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
94'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
94'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Вайле
93'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Туту Юссеф нанес удар издали, а Байза Павол отбил его обратно в игру!
92'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Греве Мадс из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Вайле
91'
Спельманн Мартин не смог попасть в створ ударом издали
90'
Удар от ворот произведет Орхус
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 4420 болельщиков
89'
Уалли Оскар получил травму и заменен. Kasper T. Kristensen выходит на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Нильссон Хокан из команды Вайле играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
Угловой
89'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
88'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
88'
Хальберг Мелькер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
88'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
88'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
87'
Удар от ворот произведет Вайле
87'
Туту Юссеф нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
ШАНС! Туту Юссеф вышел один-на-один с голкипером...
87'
Туту Юссеф из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
87'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Орхус начинает контратаку
87'
Allan Sousa из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
87'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
86'
Амини Мустафа из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
86'
Zhenao Wang из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Миканович Дино из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Arbnor Mucolli получил травму и заменен. Zhenao Wang выходит на поле.
Фол, нарушение
85'
Tobias Moelgaard из команды Вайле играет слишком грубо. Анкерсен Якоб оказался на газоне.
84'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Орхус
83'
ШАНС! Adam Jakobsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
83'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Орхус начинает контратаку
82'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
82'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Греве Мадс из команды Вайле.
81'
Опасность предотвращена - Греве Мадс из команды Вайле вступил в отбор удачно
81'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
81'
Орхус начинает контратаку
81'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
80'
Удар от ворот произведет Орхус
80'
Allan Sousa из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
79'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает пас партнеру.
79'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Вайле
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Туту Юссеф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
78'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Орхус
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
76'
Уалли Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Adam Jakobsen из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
75'
Тактическая замена. Сана Тобиас уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
75'
Отличный пас сделал Амини Мустафа из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
74'
Орхус начинает контратаку
74'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
74'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Allan Sousa и попал в каркас ворот!
73'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
73'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
Угловой
73'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
73'
Уалли Оскар из команды Орхус сделал отличный сейв!
72'
Нильссон Хокан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Уалли Оскар перевел мяч на угловой.
72'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
71'
Тактическая замена. Юрченко Владлен уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
Желтая карточка
71'
Судья подбегает и показывает Allan Sousa из команды Вайле отложенную желтую карточку за фол.
69'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Миканович Дино из команды Орхус делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет Орхус
67'
Отличный пас сделал Tobias Moelgaard из команды Вайле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
66'
Хорошую попытку сделал Сана Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает пас партнеру.
66'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
65'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
65'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
65'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Вайле делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
64'
Тактическая замена. Рамадани Юльбер уходит с поля и его заменяет Хальберг Мелькер
64'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
64'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
63'
Орхус начинает контратаку
63'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Уалли Оскар делает длинную передачу вперед
63'
Орхус контролирует мяч.
61'
Опасность предотвращена - Миканович Дино из команды Орхус вступил в отбор удачно
61'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
60'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
60'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
60'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Уалли Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
59'
Allan Sousa задерживает мяч рукой
59'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
59'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Jens Stage нанес удар головой, но Байза Павол спокойно отбил мяч.
Угловой
58'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
58'
Байза Павол не дал случится голу! Амини Мустафа должен был забивать, но Байза Павол сделал отличный сейв
58'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает пас партнеру.
57'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Allan Sousa наказан за толчок Нильсен Каспер
56'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
56'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
56'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
55'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
55'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
54'
Орхус начинает контратаку
54'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Allan Sousa из команды Вайле подал угловой справа.
54'
Tobias Moelgaard из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Отличный гол забил Нильсен Каспер
52'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
52'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
52'
Орхус начинает контратаку
52'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Adam Jakobsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
51'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает неудачный навес.
50'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Хорошую попытку сделал Allan Sousa. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Юрченко Владлен из команды Вайле делает пас партнеру.
49'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
48'
Миканович Дино делает длинную передачу вперед
48'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рамадани Юльбер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
47'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Отличный гол забил Нильсен Каспер
46'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Нильсен Каспер изменил счет на табло!
45'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
45'
Отличный пас сделал Сана Тобиас из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Орхус
43'
Юрченко Владлен из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
43'
Юрченко Владлен из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
43'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Скооп Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
42'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Опасность предотвращена - Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Гира Адама, обводя своих соперников
41'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
40'
Орхус начинает контратаку
40'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
40'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Arbnor Mucolli из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
39'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Орхус
39'
Adam Jakobsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Рамадани Юльбер из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
39'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
Угловой
38'
Юрченко Владлен из команды Вайле подал угловой слева.
Желтая карточка
38'
Судья подбегает и показывает Спельманн Мартин из команды Орхус отложенную желтую карточку за фол.
38'
Allan Sousa нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
37'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
36'
Опасность предотвращена - Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле вступил в отбор удачно
36'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
36'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jens Stage из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
36'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
35'
Jens Stage из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
35'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
35'
Tobias Moelgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
35'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
34'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Хорошую попытку сделал Нильсен Каспер. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
33'
Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
32'
Jens Stage из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
30'
Орхус контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
29'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Allan Sousa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Tobias Moelgaard
28'
Tobias Moelgaard из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
28'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
27'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
27'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
26'
Спельманн Мартин нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
26'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
26'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Adam Jakobsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
25'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
24'
Arbnor Mucolli из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
23'
Вайле контролирует мяч.
23'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Скооп Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
22'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Иллой-Айет Владис-Эммерсон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
20'
Плохо сыграл Канструп Пьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Юрченко Владлен из команды Вайле подал угловой слева.
20'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
19'
Давидсен Вильормур нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Анкерсен Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Arbnor Mucolli из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
19'
Уалли Оскар из команды Орхус сделал отличный сейв!
19'
Должен был быть гол! Юрченко Владлен имел отличный шанс, но Уалли Оскар не дал голу состоятся!
18'
Arbnor Mucolli завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
17'
Греве Мадс из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Юрченко Владлен из команды Вайле подал угловой слева.
17'
Должен был быть гол! Юрченко Владлен имел отличный шанс, но Уалли Оскар не дал голу состоятся!
17'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
16'
Опасность предотвращена - Иллой-Айет Владис-Эммерсон из команды Вайле вступил в отбор удачно
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
16'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
16'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
15'
Allan Sousa из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Вайле начинает контратаку
15'
Удар от ворот произведет Орхус
15'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Шанс! Греве Мадс из команды Вайле пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Юрченко Владлен из команды Вайле подал угловой слева.
Офсайд
13'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
13'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
13'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
12'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
10'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
10'
Удар от ворот произведет Вайле
10'
Шанс! Спельманн Мартин из команды Орхус пробил головой, но мимо
9'
Канструп Пьер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
Угловой
9'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
9'
Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Миканович Дино из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
8'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скооп Якоб из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
7'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
7'
Arbnor Mucolli из команды Вайле делает пас партнеру.
6'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Adam Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Allan Sousa из команды Вайле делает пас партнеру.
6'
Вайле контролирует мяч.
Офсайд
5'
Adam Jakobsen из команды Вайле в офсайде
5'
Юрченко Владлен из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
4'
Юрченко Владлен бьет со штрафного в створ, но Уалли Оскар держит все под контролем
Фол, нарушение
3'
Амини Мустафа из команды Орхус играет слишком грубо. Скооп Якоб оказался на газоне.
3'
Arbnor Mucolli из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Вайле контролирует мяч.
2'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
1'
Удар от ворот произведет Орхус
1'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вайле начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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