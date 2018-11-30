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PariMatch
Стадион:
Эсбьерг
0:0
Первый тайм: 20'
Ольборг
0' 20'
Первый тайм
19'
Adrian Petre из команды Эсбьерг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
18'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
18'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Эсбьерг контролирует мяч.
16'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Куск Каспер из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Оти Эммануэль пострадал.
Фол, нарушение
15'
Игрок команды Ольборг совершает фол
15'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
15'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Плохо сыграл Педерсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Угловой
12'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
11'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
11'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг в офсайде
10'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
10'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
9'
Куск Каспер из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
8'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Опасность предотвращена - Кауко Йони из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
7'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
7'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Куск Каспер из команды Ольборг делает неудачный навес.
6'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
6'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
5'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
5'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
4'
Эсбьерг контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
3'
Отличный пас сделал Oliver Abildgaard из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
3'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
3'
Куск Каспер задерживает мяч рукой
2'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
2'
Альманн Якоб делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
Фол, нарушение
2'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Лауридсен Йеспер пострадал.
1'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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