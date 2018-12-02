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Winline
Стадион:
Сённерйюск
0:1
Перерыв
Нордшелланн
0'
0:1
29' Гол
Andreas Skov Olsen
45' Желтая карточка
Йонссон Эггерт
Первый тайм
47'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Норшеланн контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
45'
Йонссон Эггерт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
45'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Сённерйюск начинает контратаку
44'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
43'
Педерсен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
43'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
42'
Удар от ворот произведет Норшеланн
42'
Отличный пас сделал Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
40'
Нельссон Виктор возвращается на поле.
40'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
40'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
39'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Нельссон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Нельссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
38'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
37'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
36'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
36'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
36'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
35'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
34'
Andreas Skovgaard делает длинную передачу вперед
34'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Норшеланн
34'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн играет слишком грубо. Alexander Bah оказался на газоне.
32'
Удар от ворот произведет Норшеланн
31'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
31'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Зимлинг Ники делает длинную передачу вперед
29'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн переиграл вратаря дальним ударом!
29'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Отличные скиллы показывает Бартолец Карло, обводя своих соперников
29'
Ulrik Yttergaard Jenssen делает длинную передачу вперед
29'
Норшеланн контролирует мяч.
28'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
27'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
26'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
25'
Норшеланн начинает контратаку
25'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
25'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лидер Март
24'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
23'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
23'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Andreas Skovgaard делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
22'
Ромер Марсель наказан за толчок Ulrik Yttergaard Jenssen
Офсайд
21'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
21'
Опасность! Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
21'
Andreas Skovgaard делает длинную передачу вперед
20'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
20'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
19'
Зимлинг Ники возвращается на поле.
19'
Andreas Skov Olsen пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
19'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Зимлинг Ники получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Зимлинг Ники на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
17'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
16'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
15'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Поульсен Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Педерсен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
14'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
13'
Хорошую попытку сделал Ромер Марсель. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Godsway Donyoh нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Godsway Donyoh, обводя своих соперников
12'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
11'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
11'
Andreas Skovgaard делает длинную передачу вперед
Офсайд
10'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
9'
Норшеланн начинает контратаку
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
8'
Alexander Bah из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
7'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
6'
Alexander Bah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Норшеланн
4'
Отличный пас сделал Педерсен Марк из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
3'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
3'
Рюгаард-Йенсен Миккел делает длинную передачу вперед
3'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
2'
Педерсен Мадс наказан за толчок Alexander Bah
2'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
2'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
1'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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