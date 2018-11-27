Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов

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Оренбург (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.11.2018 Оренбург 2:4 Арсенал Тула К
- 24.11.2018 Оренбург 1:0 Уфа ПЛ
- 10.11.2018 Урал 2:1 Оренбург ПЛ
- 05.11.2018 Оренбург 1:0 Рубин ПЛ
- 31.10.2018 Оренбург 1:0 Тюмень К
- 27.10.2018 Арсенал Тула 2:2 Оренбург ПЛ
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Оренбург К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
Крылья Советов (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 25.11.2018 Спартак Москва 3:1 Крылья Советов ПЛ
- 10.11.2018 Крылья Советов 1:2 Ахмат ПЛ
- 05.11.2018 Уфа 1:2 Крылья Советов ПЛ
- 01.11.2018 Крылья Советов 1:2 Краснодар К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 01.05.2017 Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига
- 31.10.2016 Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 19.04.2015 Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 29.09.2014 Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 27.09.2012 Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок
- 06.08.2008 Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|24 - 11
|34
|2.
|Краснодар
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 12
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 7
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Ростов
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|6.
|Оренбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 22
|22
|9.
|Рубин
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|14 - 12
|21
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|12 - 16
|19
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 12
|16
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 22
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 22
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|16.
|Енисей
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья СоветовДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.
Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов
Оренбург
71.7% (43)
Ничья:
18.3% (11)
Крылья Советов
10% (6)
2:1 Оренбург:
33.3% (20)
1:0 Оренбург:
31.7% (19)
1:1 Ничья:
15% (9)
1:2 Крылья Советов:
5% (3)
2:0 Оренбург:
5% (3)
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