Стадион: Casa Arena Horsens
1:2
Второй тайм: 49'
21' Красная карточкаДелач Матей
0:1
23' ГолСков Роберт
0:2
28' ГолН'Дойе Даме
39' Желтая карточкаГрегуш Ян
1:2
45' ГолХанссон Халлюр
Второй тайм
48'
47'
Матч возобновлен
46'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Rune Frantsen сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!
49'
49'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
48'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
48'
48'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
48'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
47'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
46'
46'
Как он промахнулся? Сков Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
45'
44'
44'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Опасность предотвращена - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
43'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает пас партнеру.
43'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
43'
42'
42'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
41'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
40'
Анкерсен Петер нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
40'
40'
40'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Грегуш Ян получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Грегуш Ян атаковал сзади соперника. Это Ламб Микаэл заработал своей команде штрафной
39'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
37'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
37'
Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
36'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
35'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
34'
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
33'
33'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
32'
Сков Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
31'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Копенгаген начинает контратаку
30'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Зека Родригес сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Н'Дойе Даме изменил счет на табло!
28'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает отличный кросс...
28'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Папаяннопулос Сотирис заработал фол
27'
Сков Роберт из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Грегуш Ян из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
26'
Удар от ворот произведет Копенгаген
25'
Опасность предотвращена - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
25'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
23'
Г О О О О Л Сков Роберт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
23'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Kevin Ray Mendoza Hansen
21'
УДАЛЕНИЕ! - Делач Матей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
21'
Безумный фол. Делач Матей грубо играет против соперника. Пострадал Сков Роберт
20'
ШАНС! Сков Роберт вышел один-на-один с голкипером...
20'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный кросс...
20'
Грегуш Ян из команды Копенгаген играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
19'
Sammy Skytte возвращается на поле.
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Sammy Skytte получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Sammy Skytte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
16'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
15'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
14'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Rune Frantsen делает длинную передачу вперед
12'
Делач Матей из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
12'
Почти гол! Винд Жонас пробил головой по воротам, но Делач Матей спас!
12'
12'
Копенгаген начинает контратаку
12'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
11'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
10'
Плохо сыграл Матиас Нильсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
8'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
7'
7'
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Сков Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Делач Матей не удержал его в руках.
5'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
4'
Опасность предотвращена - Sammy Skytte из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
3'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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