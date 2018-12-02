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Winline
Стадион:
Хорсенс
1:2
Второй тайм: 49'
Копенгаген
0'
21' Красная карточка
Делач Матей
0:1
23' Гол
Сков Роберт
0:2
28' Гол
Н'Дойе Даме
39' Желтая карточка
Грегуш Ян
1:2
45' Гол
Ханссон Халлюр
49'
Второй тайм
48'
Копенгаген контролирует мяч.
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Rune Frantsen сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Ханссон Халлюр изменил счет на табло!
49'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
49'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
49'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
48'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
48'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
48'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
47'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Как он промахнулся? Сков Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
44'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Опасность предотвращена - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
43'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает пас партнеру.
43'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
41'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Анкерсен Петер нанес удар головой, но Kevin Ray Mendoza Hansen спокойно отбил мяч.
40'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
40'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
39'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Грегуш Ян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Грегуш Ян атаковал сзади соперника. Это Ламб Микаэл заработал своей команде штрафной
39'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
38'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Хорсенс
37'
Грегуш Ян не смог попасть в створ ударом издали
37'
Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
36'
Kevin Ray Mendoza Hansen взял и забрал мяч на выходе
35'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Хорсенс
34'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
34'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
33'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
33'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс подал угловой слева.
32'
Сков Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
32'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
31'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Копенгаген начинает контратаку
30'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Зека Родригес сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Н'Дойе Даме изменил счет на табло!
28'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает отличный кросс...
Фол, нарушение
28'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Папаяннопулос Сотирис заработал фол
27'
Сков Роберт из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Удар от ворот произведет Хорсенс
27'
Грегуш Ян из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
26'
Удар от ворот произведет Копенгаген
25'
Опасность предотвращена - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
25'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
Описание гола
23'
Г О О О О Л Сков Роберт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
23'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Kevin Ray Mendoza Hansen
21'
УДАЛЕНИЕ! - Делач Матей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Делач Матей грубо играет против соперника. Пострадал Сков Роберт
20'
ШАНС! Сков Роберт вышел один-на-один с голкипером...
20'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный кросс...
Фол, нарушение
20'
Грегуш Ян из команды Копенгаген играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
Травма, повреждение
19'
Sammy Skytte возвращается на поле.
19'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Sammy Skytte получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Sammy Skytte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
16'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
15'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
14'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
13'
Rune Frantsen делает длинную передачу вперед
12'
Делач Матей из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
12'
Почти гол! Винд Жонас пробил головой по воротам, но Делач Матей спас!
12'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
12'
Копенгаген начинает контратаку
12'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
11'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Плохо сыграл Матиас Нильсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
8'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
7'
Копенгаген контролирует мяч.
7'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Сков Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Делач Матей не удержал его в руках.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
4'
Опасность предотвращена - Sammy Skytte из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
3'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Копенгаген контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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