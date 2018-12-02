Стадион: Cepheus Park Randers
1:1
Перерыв
0:1
3' ГолМабиль Авер
18' Желтая карточкаЭгхо Марвин
1:1
33' ГолЭгхо Марвин
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Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
44'
43'
43'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
42'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Evander Ferreira должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
42'
Отличные скиллы показывает Evander Ferreira, обводя своих соперников
42'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
41'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
40'
40'
40'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
38'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
38'
Mads Aaquist наказан за толчок Шольц Александр
37'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
37'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
36'
36'
36'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
35'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
35'
Эгхо Марвин из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Отличные скиллы показывает Эгхо Марвин, обводя своих соперников
35'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
35'
34'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
33'
Бенджамин Стокке сделал результативную передачу.
33'
ГОООООЛ - Эгхо Марвин Раннерс забивает ударом головой
33'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
33'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
32'
ШТАНГА! Пробил головой Святченко Эрик прямо в каркас ворот!
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
31'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
31'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
30'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Митьюлланд начинает контратаку
29'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
29'
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
28'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Тюкосен Мадс задерживает мяч рукой
27'
26'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
26'
26'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
26'
Mads Aaquist из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
Kasper Enghardt из команды Раннерс находит одноклубника четким пасом пяткой.
25'
24'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
24'
Забитый с лета гол игрок из команды Митьюлланд не засчитывается
24'
Evander Ferreira нанес удар издали, а Карлгрен Патрик отбил его обратно в игру!
23'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
23'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
23'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Рёмер Андре из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Онуачу Пол нанес удар, мяч был парирован, но Карлгрен Патрик не удержал его в руках.
20'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Эгхо Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
18'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
18'
18'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
17'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Судья сигнализирует, что Бенджамин Стокке из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
16'
Конбой Кевин из команды Раннерс в офсайде
16'
Kasper Enghardt из команды Раннерс играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
15'
15'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Викхейм Густав задерживает мяч рукой
14'
13'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
13'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
13'
13'
13'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
12'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лобжанидзе Саба нанес удар в каркас ворот!
12'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Отличный пас сделал Эгхо Марвин из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
11'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Mads Aaquist из команды Раннерс в офсайде
10'
Evander Ferreira пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
10'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
9'
Карлгрен Патрик отбил мяч на угловой после удара Тюкосен Мадс из штрафной площади.
9'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
9'
8'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
7'
6'
Конбой Кевин не смог попасть в створ ударом издали
6'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Mads Aaquist из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
4'
3'
Онуачу Пол сделал результативную передачу.
3'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мабиль Авер из команды команды Митьюлланд.
3'
Опасность! Онуачу Пол из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Митьюлланд начинает контратаку
2'
2'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
2'
Рёмер Андре делает подножку сопернику.
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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