  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Winline
Стадион:
Раннерс
1:1
Перерыв
Митьюлланд
0'
0:1
3' Гол
Мабиль Авер
18' Желтая карточка
Эгхо Марвин
1:1
33' Гол
Эгхо Марвин
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Раннерс
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
44'
Рёмер Андре делает длинную передачу вперед
43'
Удар от ворот произведет Раннерс
Офсайд
43'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс в офсайде
42'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Evander Ferreira должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
42'
Отличные скиллы показывает Evander Ferreira, обводя своих соперников
42'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
41'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
41'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
40'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
40'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
Фол, нарушение
38'
Mads Aaquist наказан за толчок Шольц Александр
37'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
37'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
36'
Удар от ворот произведет Раннерс
36'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
35'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
35'
Эгхо Марвин из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Отличные скиллы показывает Эгхо Марвин, обводя своих соперников
35'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
35'
Раннерс начинает контратаку
Офсайд
34'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
33'
Бенджамин Стокке сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГОООООЛ - Эгхо Марвин Раннерс забивает ударом головой
33'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
33'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
32'
ШТАНГА! Пробил головой Святченко Эрик прямо в каркас ворот!
Угловой
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
31'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
31'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Митьюлланд контролирует мяч.
30'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Митьюлланд начинает контратаку
29'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
29'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
28'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
28'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Рёмер Андре делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
27'
Тюкосен Мадс задерживает мяч рукой
27'
Раннерс начинает контратаку
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
26'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
26'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
26'
Mads Aaquist из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
Kasper Enghardt из команды Раннерс находит одноклубника четким пасом пяткой.
25'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
24'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
Описание гола
24'
Забитый с лета гол игрок из команды Митьюлланд не засчитывается
24'
Evander Ferreira нанес удар издали, а Карлгрен Патрик отбил его обратно в игру!
23'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
23'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
23'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
22'
Митьюлланд контролирует мяч.
21'
Рёмер Андре из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Онуачу Пол нанес удар, мяч был парирован, но Карлгрен Патрик не удержал его в руках.
20'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
18'
Эгхо Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
18'
Раннерс начинает контратаку
18'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
17'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Бенджамин Стокке из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
Офсайд
16'
Конбой Кевин из команды Раннерс в офсайде
Фол, нарушение
16'
Kasper Enghardt из команды Раннерс играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
15'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Викхейм Густав задерживает мяч рукой
14'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
13'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
13'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Шанс! Бенджамин Стокке из команды Раннерс пробил головой, но мимо
12'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лобжанидзе Саба нанес удар в каркас ворот!
12'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Отличный пас сделал Эгхо Марвин из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Раннерс начинает контратаку
11'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
11'
Mads Aaquist из команды Раннерс в офсайде
10'
Evander Ferreira пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
10'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
9'
Карлгрен Патрик отбил мяч на угловой после удара Тюкосен Мадс из штрафной площади.
9'
Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом
9'
Митьюлланд контролирует мяч.
8'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
7'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
6'
Конбой Кевин не смог попасть в створ ударом издали
6'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Mads Aaquist из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Митьюлланд контролирует мяч.
5'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Рёмер Андре делает длинную передачу вперед
3'
Онуачу Пол сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мабиль Авер из команды команды Митьюлланд.
3'
Опасность! Онуачу Пол из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Митьюлланд начинает контратаку
2'
Раннерс начинает контратаку
Офсайд
2'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
Фол, нарушение
2'
Рёмер Андре делает подножку сопернику.
1'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Индия: Суперлига Индии
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Норвегия: Кубок (Финал)
Словакия: Суперлига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация