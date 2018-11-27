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Стадион: Центральный (Красноярск)
Предыдущие игры
Енисей (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 24.11.2018 Динамо Москва 1:2 Енисей ПЛ
- 11.11.2018 Краснодар 3:0 Енисей ПЛ
- 05.11.2018 Анжи 2:1 Енисей ПЛ
- 31.10.2018 Локомотив Москва 4:1 Енисей К
- 28.10.2018 Енисей 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 07.10.2018 Енисей 2:3 Спартак Москва ПЛ
- 29.09.2018 Уфа 2:1 Енисей ПЛ
- 26.09.2018 Луки-Энергия 1:2 Енисей К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 11.07.2018 Енисей 2:1 Долгопрудный ТМК
Ахмат (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 23.11.2018 Ахмат 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 10.11.2018 Крылья Советов 1:2 Ахмат ПЛ
- 04.11.2018 Зенит 1:0 Ахмат ПЛ
- 31.10.2018 Ахмат 0:2 Арсенал Тула К
- 28.10.2018 Ахмат 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 СКА-Хабаровск 3:3 Ахмат К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|24 - 11
|34
|2.
|Краснодар
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 12
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 7
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Ростов
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|6.
|Оренбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Урал
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 22
|22
|9.
|Рубин
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|14 - 12
|21
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|12 - 16
|19
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 12
|16
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 22
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|9 - 22
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|16.
|Енисей
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - АхматДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.
Новости матча
Прогнозы на матч Енисей - Ахмат
Енисей
36.5% (23)
Ничья:
42.9% (27)
Ахмат
20.6% (13)
1:1 Ничья:
34.9% (22)
1:0 Енисей:
22.2% (14)
1:2 Ахмат:
11.1% (7)
2:1 Енисей:
9.5% (6)
0:0 Ничья:
7.9% (5)
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