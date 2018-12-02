Стадион: Брондбю
1:0
44' ГолТибблинг Симон
47' Желтая карточкаДамборг Йонас
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Второй тайм
53'
Эрцег Анте наказан за толчок Дамборг Йонас
53'
Швебе Марвин делает длинную передачу вперед
53'
Emmanuel Sabbi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
52'
Эрцег Анте нанес удар издали, а Йеспер Раск отбил его обратно в игру!
52'
52'
Хобро контролирует мяч.
51'
Вильчек Камиль пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
50'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро пробил со штрафного, но очень мимо цели.
50'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
49'
Халими Бесар пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
48'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Мартин Миккельсен
47'
Дамборг Йонас получил желтую карточку от судьи
47'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
47'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Халими Бесар не смог попасть в створ ударом издали
46'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Хобро играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Халими Бесар из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
47'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Frans Dhia Putros на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Г О О О О О Л - Тибблинг Симон ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
44'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
43'
Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Халими Бесар из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
41'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Брённбю начинает контратаку
40'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
40'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
40'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
39'
39'
39'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
38'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Халими Бесар из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
38'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
37'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
37'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
37'
36'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
36'
Брённбю начинает контратаку
35'
35'
34'
Ларссон Юхан не смог попасть в створ ударом издали
34'
Хобро начинает контратаку
33'
33'
Судья сигнализирует, что Халими Бесар из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
32'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Халими Бесар из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Отличный пас сделал Радошевич Йосип из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Брённбю контролирует мяч.
29'
29'
29'
Халими Бесар из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Мукхтар Хани пробил со штрафного прямо в стенку
28'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
26'
Хобро контролирует мяч.
26'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Кристофферсен Юлиан
24'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
24'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
24'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
24'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Халими Бесар оказался на газоне.
22'
Удар от ворот произведет Брённбю
22'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
21'
21'
Тибблинг Симон из команды Брённбю в офсайде
21'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
20'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
18'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
18'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
18'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Вильчек Камиль наказан за толчок Дамборг Йонас
16'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой слева.
15'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
15'
Хороший удар издали нанес Ларссон Юхан, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
14'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
14'
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Эрцег Анте из команды Брённбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
11'
Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Emmanuel Sabbi оказался на газоне.
11'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
11'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
10'
Вильчек Камиль из команды Брённбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
9'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой слева.
9'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
9'
Тибблинг Симон бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
8'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
8'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Брённбю контролирует мяч.
6'
Брённбю контролирует мяч.
6'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
5'
Халими Бесар из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Расмус Педерсен возвращается на поле.
4'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмус Педерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Халими Бесар делает длинную передачу вперед
2'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хобро начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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